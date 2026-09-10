Muerte de diputado de Morena hallado en Veracruz apunta a suicidio: FGR
Zenyazen Roberto Escobar García, diputado de Morena, fue encontrado sin vida dentro de un automóvil.
La muerte de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado de Morena por Veracruz encontrado sin vida dentro de un automóvil apunta a un suicidio, aseguró la Fiscalía General de la República (FGR).
El legislador federal fue encontrado sin vida el 4 de septiembre de 2026 dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, del municipio de Puente Nacional, y de acuerdo con los primeros, tenía al menos un balazo.
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La FGR dio a conocer los avances de las investigaciones luego de asumir la indagatoria por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones.
La FGR, a través de la Fiscalía Federal en dicha entidad, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes.
Para los trabajos correspondientes se solicitó e integró un equipo multidisciplinario por parte del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, el que, en conjunto con peritos adscritos en el estado, ha elaborado peritajes y dictámenes en diversas materias, como medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, balística, informática, tránsito terrestre, criminalística de campo y toxicología. Asimismo, se han practicado diversas entrevistas a personas cercanas en los ámbitos afectivo y laboral.
Las investigaciones han sido exhaustivas y los peritajes escrupulosos. Desde las primeras diligencias, el resguardo, la recolección, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos.
En todo momento se ha privilegiado la atención, el respeto y la protección de las víctimas indirectas de este lamentable hecho, quienes han colaborado de manera trascendental con las investigaciones.
De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio. No obstante, las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos.
De estimarlo viable y existir condiciones para ello, la FGR informará de nuevo al respecto, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de familiares y víctimas.