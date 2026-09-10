Muerte de diputado de Morena hallado en Veracruz apunta a suicidio: FGR

La muerte de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado de Morena por Veracruz encontrado sin vida dentro de un automóvil apunta a un suicidio, aseguró la Fiscalía General de la República (FGR).

El legislador federal fue encontrado sin vida el 4 de septiembre de 2026 dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, del municipio de Puente Nacional, y de acuerdo con los primeros, tenía al menos un balazo.

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Esto informó la FGR sobre el caso del diputado Zenyazen Escobar

La FGR dio a conocer los avances de las investigaciones luego de asumir la indagatoria por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones.

La FGR, a través de la Fiscalía Federal en dicha entidad, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes.

Para los trabajos correspondientes se solicitó e integró un equipo multidisciplinario por parte del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, el que, en conjunto con peritos adscritos en el estado, ha elaborado peritajes y dictámenes en diversas materias, como medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, balística, informática, tránsito terrestre, criminalística de campo y toxicología. Asimismo, se han practicado diversas entrevistas a personas cercanas en los ámbitos afectivo y laboral.

Las investigaciones han sido exhaustivas y los peritajes escrupulosos. Desde las primeras diligencias, el resguardo, la recolección, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos.

En todo momento se ha privilegiado la atención, el respeto y la protección de las víctimas indirectas de este lamentable hecho, quienes han colaborado de manera trascendental con las investigaciones.

De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio. No obstante, las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos.

De estimarlo viable y existir condiciones para ello, la FGR informará de nuevo al respecto, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de familiares y víctimas.

