Asesinan a Amy Navarrete, excandidata del Partido Verde en Matías Romero, Oaxaca

La noche de este martes 8 de septiembre se reportó el ataque armado contra Amy Navarrete, excandidata del Partido Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Matías Romero, Oaxaca.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, Navarrete se encontraba en una fiesta en Paso Guayabo, cerca del Istmo de Tehuantepec, cuando sujetos armados llegaron y abrieron fuego contra los asistentes.

En el ataque también perdió la vida otra persona, quien sería su fotógrafo, y quien habría perdido la vida en el lugar tras recibir múltilples disparos.

¿Quién es Amy Navarrete? Excandidata que fue asesinada

Amy Navarrete participó como candidata del Partido Verde en la pasada elección municipal. Versiones extraoficiales señalaban que podría buscar nuevamente la alcaldía, esta vez postulada por el Partido Acción Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque. Se esperaba que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciara las investigaciones correspondientes.

