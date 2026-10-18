Asesinan a balazos a Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena en Cuajinicuilapa, Guerrero; esto se sabe

Arturo Marín Acevedo, quien había manifestado públicamente su intención de ser candidato con Morena por el municipio de Cuajinicuilapa, en Guerrero, fue asesinado a balazos mientras manejaba una camioneta color gris el pasado sábado 17 de octubre.

Sujetos armados habrían interceptado el coche y disparado con un arma corta contra Marín y su esposa.

Esto es todo lo que se sabe del ataque directo que sufrió miembro del partido morenista.

Asesinan a balazos a Arturo Marín en Cuajinicuilapa

Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena al municipio de Cuajinicuilapa, fue asesinado en el centro de dicha localidad. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una camioneta de color gris cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en al menos tres ocasiones con un arma corta, perdiendo la vida en el lugar.

#IMPORTANTE 🔴 Asesinan a Arturo Marín Acevedo, aspirante de @PartidoMorenaMx en Cuajinicuilapa, Guerrero 🚨



Hombres armados habrían disparado contra él y su esposa mientras viajaban en una camioneta 🔍https://t.co/jpVXfRARmf pic.twitter.com/gUZDb8NDWU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2026

Arturo Marín viajaba con su esposa

Durante la agresión que cobró la vida del político y ganadero, su esposa que lo acompañaba resultó con heridas de gravedad.

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para darle los primeros auxilios y trasladarla de urgencia a un hospital de la región, donde su estado de salud se reporta como grave.

Arturo Marín quería competir con Morena en elección de Cuajinicuilapa

El pasado 9 de octubre de 2026, Arturo Marín había formalizado su inscripción para participar en el proceso interno de su partido.

El político buscaba obtener la coordinación municipal de los comités de defensa en esta zona de la Costa Chica de Guerrero, de cara a los próximos procesos electorales.

¿Hubo detenidos por el homicidio de Arturo Marín?

De acuerdo a los reportes que se tienen hasta ahora del ataque a balazos, corporaciones de seguridad llegaron a la zona cuando sucedió el ataque y estos no encontraron a los sospechosos que le habrían disparado a Marín.

Por ahora, las autoridades correspondientes abrirán una carpeta de investigación para saber quién llevó a cabo el atentado y cuál habría sido el móvil que los llevó a hacerlo.

Se espera que las autoridades den más detalles de los sucedido mediante avancen las indagatorias.