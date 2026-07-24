VIDEO |“Hay Ernestos honorables”: Morenista presume honor y lo exhiben por presunta deuda alimentaria

Durante una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado morenista Ernesto Prieto Gallardo lanzó una crítica contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, pero su comentario provocó una respuesta inmediata desde Somos México que desde ese momento provocó más de una risa.

“No digo Ernesto porque hay Ernestos honorables”: la frase de Prieto que encendió el debate en el INE

Todo comenzó cuando Prieto aseguró que no podía llamar “Ernesto” a Ruffo Appel porque, según dijo, ese nombre lo compartían personas “honorables” como él.

El legislador de Morena respondió así luego de que Marco Antonio Baños, representante de Somos México, calificara como preso político al exmandatario bajacaliforniano, quien enfrenta señalamientos relacionados con una investigación por presunto huachicol fiscal.

“Es lamentable que el representante de Somos pretenda exculpar, sin que se continúe con el procedimiento legal, a este personaje de nombre Ruffo Appel, y no digo Ernesto porque aquí habemos varios Ernestos honorables”, expresó Prieto Gallardo durante la sesión del órgano electoral.

Tunde @MarcoBanos a morenista



El diputado Ernesto Prieto mencionó el caso Ruffo...



...le reviraron por estar acusado de deudor alimentario



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“¿Honorabilidad?”: Baños revienta a Ernesto Prieto y le recuerda acusación por paternidad en plena sesión del INE

Baños no tardó en reaccionar y cuestionó que Prieto hablara de honorabilidad y señaló que, en 2025, una mujer acusó al legislador morenista de no reconocer la paternidad de una hija.

El representante de Somos México aclaró que el señalamiento no estaba relacionado con el pago de manutención, sino con el reconocimiento de la paternidad.

“Dice el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo que hay Ernestos honorables. Pues no veo en él esa parte”, señaló Baños durante la sesión del INE.

Además, cuestionó si el legislador ya había resuelto el procedimiento relacionado con esa acusación y recordó que, durante la toma de protesta de Prieto en marzo de 2025, algunas consejeras electorales se retiraron del pleno.

“Es un deudor alimentario, hay que decirlo con toda claridad”, afirmó Baños.

Morena y Somos México chocan por caso Ernesto Ruffo y el huachicol fiscal

El diputado morenista sostuvo que la empresa Ingemar S.A. de C.V., relacionada con Ruffo Appel, habría participado en operaciones vinculadas con el traslado y evasión fiscal de combustible procedente de Estados Unidos.

Prieto afirmó que los señalamientos involucrarían montos superiores a los cuatro mil millones de pesos y pidió que el procedimiento legal continúe para determinar responsabilidades.

Ante los cuestionamientos de Morena, Marco Antonio Baños aceptó que su partido sea revisado para determinar si existen o no recursos relacionados con las acusaciones de huachicol fiscal.