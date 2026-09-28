Así respondió el gobierno federal a la investigación del paradero de Amílcar Olán en Suiza, exclusiva de Azteca Noticias

Desde el Palacio Nacional se evadieron de pronunciarse sobre la investigación periodística de Azteca Noticias sobre la localización de Amílcar Olán en Lugano, Suiza.

Al ser cuestionada directamente sobre si el operador financiero del cartel Tabasco debería ser investigado por la FGR por enriquecer de manera ilícita a los hijos de López Obrador, la presidenta de México, Claudia sheinbaum, se limitó a responder que cualquier persona con pruebas de una posible ilegalidad puede acudir ante la autoridad correspondiente.

Cuando una fiscalía (@FGRMexico) no investiga con las pruebas que tiene enfrente, la pregunta deja de ser "¿por qué no actúa?" y se convierte en otra: ¿a quién está protegiendo @ErnestinaGodoy_ con su silencio?



El socio del #ClanDelMalestar de @amlopezbeltran camina libre por… pic.twitter.com/H3uWRS4wcv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Además, aclaró que abrir una carpeta de investigación depende de que existan elementos que vinculen a la persona con un delito.

La respuesta deja sin resolver la duda de fondo: si la propia FGR, encabezada por Ernestina Godoy, reconoce vínculos entre Amílcar Olán y el círculo cercano al hijo del expresidente, o si actuará con la misma firmeza, que exige a otros casos.