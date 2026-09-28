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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Así respondió el gobierno federal a la investigación del paradero de Amílcar Olán en Suiza, exclusiva de Azteca Noticias

Tras la revelación del paradero de Amílcar Olán en Lugan, Suiza, por parte de Azteca Noticias, la presidente fue cuestionada sobre el tema en la conferencia mañanera de este lunes.

Por: Irving Pineda, América López

Con información de: Carmen Sánchez

Desde el Palacio Nacional se evadieron de pronunciarse sobre la investigación periodística de Azteca Noticias sobre la localización de Amílcar Olán en Lugano, Suiza.

Al ser cuestionada directamente sobre si el operador financiero del cartel Tabasco debería ser investigado por la FGR por enriquecer de manera ilícita a los hijos de López Obrador, la presidenta de México, Claudia sheinbaum, se limitó a responder que cualquier persona con pruebas de una posible ilegalidad puede acudir ante la autoridad correspondiente.

Además, aclaró que abrir una carpeta de investigación depende de que existan elementos que vinculen a la persona con un delito.

La respuesta deja sin resolver la duda de fondo: si la propia FGR, encabezada por Ernestina Godoy, reconoce vínculos entre Amílcar Olán y el círculo cercano al hijo del expresidente, o si actuará con la misma firmeza, que exige a otros casos.

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