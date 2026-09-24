Guillermo Pamuce Yep, “El Chino Yep”, es asesinado en ataque armado en Coatzacoalcos

La tarde de este miércoles 23 de septiembre, Guillermo Pamuce Yep, conocido como "El Chino Yep", fue asesinado en un ataque armado en el fraccionamiento Veleros de Coatzacoalcos, Veracruz; el político se desempeñaba como coordinador regional del Partido PAZ en el sur de la entidad y anteriormente había sido regidor de Jáltipan.

El ataque ocurrió después de las 15:00 horas sobre la avenida Jirafas , cerca del cruce con el Malecón Costero, en la colonia Punta Caracol; de acuerdo con los primeros reportes, Pamuce Yep se encontraba en las inmediaciones de un predio donde se realizaban trabajos de construcción cuando fue interceptado por delincuentes armados.

¿Qué se sabe del asesinato de Guillermo Pamuce Yep?

Los primeros informes señalan que los agresores llegaron hasta el sitio y dispararon contra el coordinador regional de PAZ; tras la agresión, elementos de seguridad acudieron al fraccionamiento y la zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente quiénes participaron en el ataque ni cuál habría sido el motivo del homicidio; tampoco se habían reportado personas detenidas al cierre de los primeros informes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOSUÉ HERNÁNDEZ SALIÓ EN UNA CAMIONETA NEGRA Y NUNCA VOLVIÓ: HALLAN SIN VIDA A ESTUDIANTE EN XALAPA, VERACRUZ

"El Chino Yep" tenía trayectoria política en el sur de Veracruz

Pamuce Yep había ocupado el cargo de regidor en Jáltipan durante la administración municipal pasada; posteriormente asumió la coordinación regional de PAZ en el sur de Veracruz, desde donde participaba en las actividades de esta organización política.

El homicidio ocurre mientras el partido desarrolla su estructura política en la entidad de cara al proceso electoral de 2027; reportes publicados este miércoles también ubican a Pamuce Yep como parte de esa organización territorial.

PAZ exige esclarecer el crimen

Después del asesinato, la dirigencia estatal de PAZ emitió un pronunciamiento en el que expresó su consternación por la muerte de su coordinador regional y pidió a las autoridades una investigación que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

El partido también solicitó reforzar las estrategias de seguridad en la zona sur de Veracruz; sin embargo, en su propio posicionamiento señaló que por respeto al proceso legal se reservaría cualquier opinión sobre las posibles causas y el móvil del crimen.

Por ahora, una de las principales incógnitas permanece abierta: qué llevó al ataque contra Guillermo Pamuce Yep y quiénes fueron los responsables. Las autoridades ministeriales deberán avanzar en la investigación para esclarecer el homicidio.