Josué Hernández salió en una camioneta negra y nunca volvió: Hallan sin vida a estudiante en Xalapa, Veracruz

Una triste noticia conmocionó a la comunidad universitaria y a las familias de Xalapa, Veracruz, este fin de semana. Tras dos semanas de búsqueda, las autoridades y la Universidad Veracruzana confirmaron el hallazgo sin vida de Josué Hernández Cayetano, estudiante de 21 años de edad.

Esto es lo que dijeron las autoridades de su localización y muerte.

Confirman localización sin vida de Josué tras 14 días de búsqueda

La Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Veracruz actualizó la ficha del joven Josué Hernández en redes sociales, agradeciendo el apoyo de la ciudadanía para encontrarlo pero confirmando que lamentablemente fue localizado sin vida.

La búsqueda del estudiante se mantenía activa desde la primera semana de septiembre.

🚨 Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana fue hallado muerto, tras estar 14 días desaparecido en Xalapa. pic.twitter.com/eWcyb18uxP — Irving (@IrvingPineda) September 20, 2026

Josué estudiaba en la Universidad Veracruzana

El joven Josué formaba parte activa de la comunidad de la Universidad Veracruzana en la capital del estado, Xalapa.

Hernández era alumno de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información.

Asistía al Centro de Idiomas Xalapa, donde tomaba clases de inglés y chino básico; dicha institución también confirmó el fallecimiento.

Ambas dependencias universitarias publicaron mensajes para expresar sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al joven.

Así desapareció Josué Hernández

El joven de 21 años fue visto por última vez el pasado 5 de septiembre de 2026 en la capital veracruzana.

Amigos y familiares informaron que salió de su casa ubicada en la zona de Marina Nacional.

Algunas personas cercanas a él comentaron que se subió a una camioneta colo negro, dejando su teléfono celular en el domicilio.

Después de perder comunicación con él, los cercanos a Josué fueron a reportar la desaparición a las autoridades y así obtener ayuda.

¿Qué le pasó a Josué Hernández?

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía del Estado y la Comisión de Búsqueda no han dado a conocer detalles públicos sobre las causas o el lugar donde fue encontrado.

Segundo estudiante de la Universidad Veracruzana desaparecido

Josué Hernández no es el único estudiante de la Universidad Veracruzana que desaparece.

La joven de 17 años, Daniela Sánchez Salgado, fue vista por última vez el día 10 de septiembre.

Hasta ahora no se sabe de su paradero.