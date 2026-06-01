Mexicanos al Grito de Paz despliega lona contra narcopolíticos durante mitin de Morena
En pleno mitin de Morena, el colectivo “Mexicanos al Grito de Paz” desplegó una lona gigante que acusa la protección a “narco gobernantes” por parte del partido oficialista.
Durante el mitin político celebrado en el Monumento a la Revolución, integrantes del colectivo ciudadano "Mexicanos al Grito de Paz" desplegaron una megalona para denunciar la infiltración del crimen en las estructuras de gobierno. Los manifestantes exigieron de manera directa a los secretarios de Estado, a los asistentes al evento y a las altas autoridades del Ejecutivo Federal que se investigue y sancione cualquier vínculo entre funcionarios públicos y grupos delictivos, demandando frenar cualquier tipo de protección o encubrimiento institucional.
"A quienes están en el Monumento a la Revolución, a los Secretarios de Estado pero sobre todo a la Presidenta de la República... que lo sepa todo México: Protegen Narco Gobernantes. Somos Mexicanos Al Grito de Paz", sentenció la organización a través de su cuenta oficial de X tras colocar la lona desde lo alto de un edificio aledaño.
A quienes están en el Monumento a la Revolución, a los Secretarios de Estado pero sobretodo a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que lo sepa todo México: Protegen Narco Gobernantes.— MEXICANOS AL GRITO DE PAZ (@mexicanosgritan) May 31, 2026
Somos Mexicanos Al Grito de Paz. pic.twitter.com/mKbyfOinPu
Mexicanos al Grito de Paz coloca lonas para denunciar narcopolítica de Morena
Esta intervención en el Monumento a la Revolución no representa una acción aislada para el colectivo, ya que previamente se movilizaron en dos ocasiones sobre la plancha del Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional. La primera de ellas ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando los integrantes colocaron una manta con la leyenda "Narcogobernantes"; sin embargo, el material fue retirado de manera inmediata por personal de seguridad del recinto oficial y por elementos policiales en menos de diez minutos. El colectivo calificó el acto como un intento flagrante de bloqueo institucional y represión a su derecho a la libertad de expresión.
Lejos de detenerse, la organización ciudadana regresó al Zócalo CDMX en una segunda ocasión el 21 de mayo, desafiando la censura previa y subiendo el tono de la protesta al incluir de forma directa los nombres e imágenes de figuras clave del partido oficialista. Los rostros expuestos en esa lona correspondieron al exmandatario Andrés Manuel López Obrador; el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Adán Augusto López; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la senadora con licencia Andrea Chávez, ligándolos abiertamente a las consignas que exigen detener la complicidad con las estructuras delictivas.