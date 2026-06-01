Mexicanos al Grito de Paz despliega lona contra narcopolíticos durante mitin de Morena

Durante el mitin político celebrado en el Monumento a la Revolución, integrantes del colectivo ciudadano "Mexicanos al Grito de Paz" desplegaron una megalona para denunciar la infiltración del crimen en las estructuras de gobierno. Los manifestantes exigieron de manera directa a los secretarios de Estado, a los asistentes al evento y a las altas autoridades del Ejecutivo Federal que se investigue y sancione cualquier vínculo entre funcionarios públicos y grupos delictivos, demandando frenar cualquier tipo de protección o encubrimiento institucional.

"A quienes están en el Monumento a la Revolución, a los Secretarios de Estado pero sobre todo a la Presidenta de la República... que lo sepa todo México: Protegen Narco Gobernantes. Somos Mexicanos Al Grito de Paz", sentenció la organización a través de su cuenta oficial de X tras colocar la lona desde lo alto de un edificio aledaño.

A quienes están en el Monumento a la Revolución, a los Secretarios de Estado pero sobretodo a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que lo sepa todo México: Protegen Narco Gobernantes.



Somos Mexicanos Al Grito de Paz. pic.twitter.com/mKbyfOinPu — MEXICANOS AL GRITO DE PAZ (@mexicanosgritan) May 31, 2026

Mexicanos al Grito de Paz coloca lonas para denunciar narcopolítica de Morena

Esta intervención en el Monumento a la Revolución no representa una acción aislada para el colectivo, ya que previamente se movilizaron en dos ocasiones sobre la plancha del Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional. La primera de ellas ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando los integrantes colocaron una manta con la leyenda "Narcogobernantes"; sin embargo, el material fue retirado de manera inmediata por personal de seguridad del recinto oficial y por elementos policiales en menos de diez minutos. El colectivo calificó el acto como un intento flagrante de bloqueo institucional y represión a su derecho a la libertad de expresión.

Lejos de detenerse, la organización ciudadana regresó al Zócalo CDMX en una segunda ocasión el 21 de mayo, desafiando la censura previa y subiendo el tono de la protesta al incluir de forma directa los nombres e imágenes de figuras clave del partido oficialista. Los rostros expuestos en esa lona correspondieron al exmandatario Andrés Manuel López Obrador; el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Adán Augusto López; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la senadora con licencia Andrea Chávez, ligándolos abiertamente a las consignas que exigen detener la complicidad con las estructuras delictivas.