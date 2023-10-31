ZMG DE NOCHE: Asesinan a hombre en gasolinera de Tonalá

Un joven de 18 años de edad fue agredido a tiros en la confluencia de las calles Mar de China y Mar de Filipinas, en la colonia Villafontana aqua, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, debido a la gravedad sus familiares lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Verde, Concepción del Valle.

En la sala de urgencias los galenos detectaron múltiples heridas de bala en el cuerpo, la condición de salud era crítica, momento después perdió la vida.

La víctima contaba con una edad de 18 años que lo atendieron presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego. Debido a la gravedad con la que llegó la hora fallecido no pudo aportar datos de los agresores, únicamente se sabe, eran dos sujetos los cuales lo atacaron de manera directa.

Accidente en avenida López de Legazpi e Isla Cozumel en Guadalajara

Un aparatoso accidente en el que se ve involucrada una patrulla de la policía de Guadalajara, generó una intensa movilización policial y de socorristas de cruz verde, los hechos ocurrieron sobre la confluencia de la avenida López de Legazpi e Isla Cozumel en la colonia cruz del sur.

La camioneta oficial fue impactada por el vehículo en color blanco por uno de los costados traseros, tras la colisión el conductor del auto particular resultó herido.

El saldo percance es de una persona lesionada, por fortuna se reporta estable de salud. Al arribo es efectivo un vehículo particular y una patrulla de la policía de Guadalajara, encontrando un masculino lesionado en el vehículo particular y está en estado leve.

Trascendió que los oficiales que participaron en la colisión atendían el reporte de personas aparentemente armadas; sin embargo, el caso quedó bajo investigación por parte de la policía vial y de la Fiscalía del estado, con la finalidad de deslindar responsabilidades.

Padre e hijo fueron agredidos por defender a la mamá

El ataque a una mujer sobre el cruce de las calles Emiliano Zapata y Vicente guerrero en el poblado de San Sebastián, el grande en Tlajomulco de Zúñiga, motivo a un menor de 15 años y presuntamente a su padre a defenderla, pero la situación se salió de control fueron agredidos con arma blanca.

Paramédicos de cruz verde atendieron al hombre de 45 años, se reportaba en estado de regular a grave, desafortunadamente el menor murió a consecuencia de múltiples heridas. El cuerpo del menor quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, presenta múltiples heridas de arma blanca, su padre se reporta en estado clave de salud.

Antes de oportuna intervención de los policías municipales, lograron el arresto del causante, el cual intentaba darse a la fuga, situación por la que fue puesto a disposición de la fiscalía de Jalisco.

Asesinan a hombre en colonia Coyula en Tonalá

Ráfagas de arma larga acabaron con la tranquilidad de la jornada laboral de unos trabajadores de una gasolinera localizada sobre la avenida tonaltecas y la calle Francisco I. Madero en la colonia Coyula en Tonalá. En el lugar, sujetos a bordo de una camioneta abrieron fuego contra un hombre de aproximadamente 40 años, el cual estaba sentado en una jardinera.

Al sitio acudieron policías de Tonalá y paramédicos de cruz verde, los cuales detectaron que el sujeto ya no contaba con vida, presentaba impactos en espalda y cráneo.

En la escena criminal quedan dispersos una gran cantidad de casquillos percutidos de armas largas, aparentemente del calibre .223 Policías tonaltecas aseguraron más de 20 casquillos percutidos, los causantes escaparon a bordo de una camioneta, personal de la Fiscalía de Jalisco ya trabaja en la indagatoria de los hechos.