La mató dentro de su casa: Dan 47 años de cárcel a Pablo Figueroa, feminicida de Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Pablo Figueroa Guardado fue sentenciado por el delito de feminicidio contra su pareja sentimental, el cual cometió en 2025 dentro de la vivienda donde ambos vivían en Naucalpan.

Cronología del feminicidio en San Antonio Zomeyucan de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

El sujeto cometió el asesinato entre el 30 y 31 de mayo de 2025 en un inmueble en la colonia San Antonio Zomeyucan, donde la agredió hasta quitarle la vida, informó la dependencia en un comunicado.

Las investigaciones señalan que Figueroa Guardado colocó el cuerpo de la víctima en un contenedor de plástico y lo abandonó en la carretera Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia San Francisco Chimalpa.

Sentencian a 47 años de prisión a feminicida en Naucalpan

Tras conocer los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones respectivas, las cuales hallaron al responsable y, una vez recabada la evidencia, solicitaron la orden de aprehensión.

Pablo Figueroa Guardado fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social. Tras su debido proceso, el juez determinó que el detenido es responsable del delito de feminicidio contra su entonces pareja sentimental, por lo que dictó sentencia de 47 años y seis meses de prisión, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

¿Qué es el violentómetro y cómo detectar la violencia de género?

El violentómetro es una herramienta diseñada para identificar y clasificar las distintas manifestaciones de violencia, las cuales pueden presentarse de manera gradual y escalar con el tiempo.

Este instrumento contempla 30 conductas claramente identificadas, que van desde acciones de control, como prohibir amistades, decidir sobre la apariencia o las actividades de una persona, revisar su teléfono celular o intervenir en sus gastos.

Conforme aumenta la gravedad de las conductas, el violentómetro incluye acciones como romper objetos personales, realizar caricias agresivas o golpear “jugando”, comportamientos que forman parte de los primeros niveles de la escala.

En los niveles de mayor riesgo aparecen agresiones como cachetadas, patadas o el encierro de la víctima, situaciones que corresponden al semáforo rojo del violentómetro y representan una señal de alerta que requiere atención inmediata.