¡Armados hasta los dientes! Sujetos atacan a policías en Mazatlán, Sinaloa; hay dos detenidos y decomisan arsenal

En Mazatlán, Sinaloa, sujetos armados atacaron a elementos de la Policía Estatal Preventiva durante el martes 16 de junio de 2026. Las autoridades reportaron dos detenidos tras este ataque.

Enfrentamiento entre policías y civiles armados en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que los agentes realizaban labores de reconocimiento y vigilancia en el poblado Lomas de Monterrey cuando sucedió la agresión.

“Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron objeto de una agresión, la misma que fue repelida”, destacó la dependencia en un comunicado.

La #SSPSinaloa informa que, este martes 16 de junio de 2026, durante labores de reconocimiento y vigilancia realizadas en el poblado Lomas de Monterrey, en el municipio de #Mazatlán, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron objeto de una agresión, misma que fue repelida.… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 17, 2026

Aseguran arsenal tras ataque a elementos de seguridad en Mazatlán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública abundó que, como resultado de la agresión, detuvieron a dos presuntos delincuentes tras perseguir la camioneta en la que viajaban y aseguraron armamento consistente en seis fusiles AK-47, conocidos como cuerno de chivo, 36 cargadores abastecidos, cuatro chalecos tácticos, 12 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, así como una camioneta modelo 2026 con reporte de robo.

Después del ataque, el grupo interinstitucional se sumó a los trabajos de búsqueda y localización de otros posibles agresores, pero no fue posible detener a las personas que lograron huir de la escena del crimen.

La dependencia aseguró que tanto los dos detenidos como el arsenal confiscado fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para las investigaciones correspondientes.

Mazatlán, Sinaloa, a 17 de junio de 2026.



Tras una agresión armada, el Grupo Interinstitucional detiene a dos civiles; les asegura seis fusiles, cargadores, equipo táctico, dosis de presunta droga y un vehículo con reporte de robo en Mazatlán



Elementos de la Secretaría de… pic.twitter.com/fdHJmVsYB3 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 17, 2026

Reportan agresión contra domicilio en Culiacán

Además, en la mañana del 16 de junio, un grupo armado disparó contra una vivienda ubicada en el Fraccionamiento Santa Rocío en Culiacán, Sinaloa. El hecho sucedió alrededor de las 7:40 horas en una casa de dos pisos en la calle Monte Bethel, casi esquina con Monte Nebo.

El grupo de delincuentes armados derribó el portón de la cochera y disparó con armas largas contra el exterior de la casa. Posteriormente, huyeron de la zona.

A pesar del uso de armas de alto poder, no hay reporte de personas lesionadas y sólo hay daños materiales en la fachada de la vivienda ocasionados por los impactos de bala.

Personal de seguridad acudió a la zona para acordonar e iniciar las investigaciones sobre el ataque.