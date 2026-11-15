Asesinan a otro periodista en México: Hallan sin vida a Eduardo Flores Salado en Acapulco, Guerrero

Un nuevo caso de violencia contra la prensa se llevó a cabo en el estado de Guerrero este fin de semana. La noche del sábado 14 de noviembre fue localizado sin vida el periodista Eduardo Flores Salado en el municipio de Acapulco de Juárez, hecho por el cual las autoridades estatales comenzaron las investigaciones.

Esto informaron las autoridades y los datos sobre este terrible crimen.

Hallan sin vida al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco

Según los reportes, el comunicador Eduardo Flores Salado fue encontrado sin vida durante la noche del sábado 14 de noviembre de 2026 en el puerto de Acapulco, Guerrero.

El cuerpo del reportero tenía aparentes signos de estrangulamiento al momento de su localización.

¿Quién era Eduardo Flores Salado y dónde trabajaba?

Eduardo Flores Salado ejercía el periodismo dentro de la entidad guerrerense, colaborando específicamente con el medio local Enfoque Informativo, donde daba cobertura a diversos temas de interés en el municipio de Acapulco de Juárez.

Fiscalía de Guerrero abre carpeta por homicidio calificado

A través de un comunicado oficial emitido desde Chilpancingo este domingo 15 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo “N”, tras el hallazgo de la noche anterior.

Investigan datos encontrados con el cuerpo del periodista

Elementos de la Policía Investigadora Ministerial y personal de los servicios periciales hicieron las diligencias de ley.

Las autoridades comentaron que van a seguir investigando lo que sucedió con el comunicador e identificar quién o quiénes son los responsables.

Asesinan al periodista Eduardo Flores en Acapulco; Fiscalía investigahttps://t.co/s9m8E2oN7x — Irving (@IrvingPineda) November 15, 2026

Suman al menos ocho periodistas asesinados en México en 2026

Con el asesinato de Eduardo Flores Salado se registra un nuevo golpe contra el gremio informativo en el país.

El monitoreo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 MX-CA y Reporteros Sin Fronteras, RSF, se han documentado entre ocho y nueve periodistas asesinados en México en lo que va de este 2026.