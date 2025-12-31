Ejecutan a Emmanuel en la Portales; su novia habría planeado la trampa con su ex

Una presunta trampa mortal, que mezcla el narcomenudeo con conflictos pasionales, terminó con la vida de un hombre de 38 años, identificado como Emmanuel "N", en calles de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX). La víctima fue acribillada a tiros la noche de este martes en la colonia Portales Norte, ataque por el cual fue detenida su pareja sentimental, quien intentó deshacerse de dosis de droga en la escena del crimen.

El homicidio ocurrió en el cruce de la calle Tokio y la avenida Emperadores. Según reportes policiales y testimonios, Emmanuel salió de un domicilio tras recibir una indicación; sobre la calle, abajo de la banqueta, fue interceptado por una camioneta color gris en movimiento, desde la cual sujetos armados abrieron fuego de manera directa.

Paramédicos arribaron al lugar para auxiliar a la víctima, quien presentaba heridas graves por proyectil de arma de fuego en el tórax, abdomen y antebrazo. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después debido al daño orgánico.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En atención a un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control #C2 #Sur, oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a una mujer en posesión de aparente droga quien, al parecer, se encuentra relacionada con la agresión… pic.twitter.com/KbzqsxDsig — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 31, 2025

¿Qué pasó en Emperadores y Tokio, colonia Portales?

Las primeras indagatorias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) sugieren que pudo tratarse de una trampa para Emmanuel. Señalan que la mujer detenida, de 29 años, mantenía una relación sentimental con el occiso y se encontraba con él dentro de la casa.

La versión extraoficial indica que Emmanuel salió a la calle con la intención de recoger un paquete de droga, momento exacto en que fue emboscado por el posible dealer que viajaba en la camioneta.

En estos momentos se indaga si la mujer involucrada engañó a Emmanuel para que saliera, sabiendo que el "dealer" que lo esperaba era en realidad su expareja, quien perpetró el ataque.

Mujer intenta huir y avienta droga en la Portales

Mientras los oficiales acordonaban la zona y recababan indicios, notaron una actitud sospechosa en la mujer. Al ver a la policía, la joven arrojó una bolsa de plástico al piso e intentó escapar corriendo, pero fue interceptada metros adelante.

Tras realizarle una revisión preventiva conforme al protocolo, los uniformados le aseguraron:



8 bolsitas de plástico con marihuana.

de plástico con marihuana. 10 envoltorios con sustancia sólida similar a la cocaína.

con sustancia sólida similar a la cocaína. Dinero en efectivo.

La mujer fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e investigará su grado de participación en el homicidio de su pareja.

