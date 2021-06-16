Joven infeliz comete asesinato para ir a la cárcel en Austria

Un joven de 29 años confesó a la policía de Austria que era el responsable del asesinato de una persona que eligió al azar, ya que deseaba ir a la cárcel porque no estaba contento con su vida.

La policía dio a conocer que el sospechoso acudió a una comisaría localizada en la ciudad de Kufstein, la noche de este lunes, a fin de explicar que había matado a un hombre de 77 años, vecino de la misma localidad donde él habitaba.

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Katja Tersch, directora de la Oficina Estatal de la Policía Criminal, aseguró a medios locales que toda la información proporcionada por el sospechoso era “coherente y comprensible”.

Según las autoridades, el joven planeó el asesinato con varias semanas de anticipación y eligió a un adulto mayor como su víctima, quien fue conducido hasta una zona boscosa donde lo apuñaló con un cuchillo de cocina.

Joven infeliz, presunto responsable de asesinato

Presuntamente, el autor del asesinato se acercó al anciano y le preguntó si podía acompañarlo a su casa, casi una hora después, le quitó la vida. El cuerpo fue encontrado por una persona que caminaba cerca de la zona y dio aviso a la policía local.

El joven, quien antes de este hecho no tenía antecedentes penales, llevaba varias semanas planeado “matar a alguien para ser encarcelado, porque no estaba contento con su vida”, dijeron los policías, citados por medios internacionales.

También confesó que después de cometer el crimen, que había planeado desde hace tiempo con la intención de ir a la cárcel, regresó a su casa a lavarse las manos y cuando acudió a la comisaría, les entregó el cuchillo, que habría sido el arma homicida.

La víctima fue encontrada con heridas en el cuello y el pecho, “no hubo ninguna posibilidad de que pudiera sobrevivir”, indicó la policía. Además, la identificación del adulto mayor fue complicada porque no tenía familiares y vivía solo.

Después de confesar este asesinato, el sospechoso fue llevado a un centro de detención de Innsbruck, en la capital de la región del Tirol, donde se determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que las huellas encontradas en el lugar del asesinato parecen confirmar y coincidir con las versiones del joven, quien presuntamente actuó motivado porque no estar contento con su vida.

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