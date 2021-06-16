VIDEO: Portero de Haití comete error que nadie puede explicar

Josué Duverger, portero de la selección de Haití, protagonizó una de las escenas más insólitas en la historia del futbol mundial, luego de que un doble error terminó con un autogol y con sus ilusiones del Mundial.

Todo ocurrió en el partido de vuelta correspondiente a la segunda ronda de eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 entre Canadá y Haití.

La increíble jugada llegó al segundo 27 de la segunda mitad, cuando Canadá superaba por marcador global de 1-0 a la selección caribeña, que aún tenía esperanza de empatar y remontar el marcador. El portero haitiano recibió un pase de su compañero Kevin Lafrance, quien jugó hacia atrás con su arquero para acomodar al equipo ante la presión de los canadienses.

El portero visitante se disponía a controlar el balón cuando este se le pasó entre las piernas. La pelota siguió su camino rumbo a la portería, pero el guardameta aún tenía la oportunidad de evitar el ridículo, por lo que corrió hacia su arco y cuando se disponía a despejar, punteó el esférico con su pie de apoyo y lo mandó directo a la portería ante la mirada atónita de todos los presentes en la cancha del Toyota Park de Illinois, Estados Unidos.

GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



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La cadena OneSoccer, responsable de la transmisión, de inmediato enfocó al guardameta haitiano, quien sólo se llevó las manos a la cabeza y estaba en shock por el gran error que acababa de cometer.

Uno de los compañeros de Duverger se acercó al arquero para animarlo y decirle que se concentrara de nuevo en el juego.

Al final, el error de Duverger fue el principio del fin para Haití, que cayó por marcador de 3-0 (global 4-0) y se despidió de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

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Así quedó el octagonal de Concacaf

Tras la derrota de Haití ante Canadá, finalmente quedó confirmado el octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Canadá, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México y Jamaica serán los ocho equipos de la zona que buscarán llegar a la cita de diciembre del próximo año.

Las eliminatorias arrancarán el próximo 2 de septiembre, con el duelo entre México y Jamaica. La selección azteca se enfrentará a Estados Unidos en condición de visitante en noviembre de este año, mientras que en marzo será el juego en la cancha del Estadio Azteca.

Cabe recordar que avanzan de forma directa los tres primeros clasificados, mientras que el cuarto disputará repechaje contra el vencedor de la eliminatoria de Oceanía.

Here is the Final Round calendar for the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022👇



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