El asesinato del influencer “El Piturris”, estaría vinculado con un familiar del creador de contenido que le canta al narco

El asesinato de José Luis “N”, conocido en redes como “El Piturris”, mientras trabajaba en una taquería de Ciudad Obregón, podría estar relacionado con otro homicidio ocurrido un día antes en El Conti, Cócorit.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el comparativo balístico de los casquillos encontrados tras el ataque al taquero presentó concordancia con indicios recolectados en el otro crimen.

¿Quién era “El Piturris” y cómo fue asesinado?

José Luis “N”, de 37 años, era creador de contenido y trabajaba en una taquería de la colonia Reforma. Fue atacado a balazos mientras atendía el negocio ubicado cerca de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada.

El agresor disparó contra él y escapó junto con otra persona. En el lugar fueron asegurados dos casquillos calibre .40.

¿Por qué investiga la Fiscalía un posible vínculo con grupos delictivos?

Una de las líneas que analiza la FGJES apunta a una posible confrontación entre grupos relacionados con el narcotráfico.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES establece posible relación entre homicidio de taquero en Ciudad Obregón y un hecho ocurrido un día antes en Cócorit



-El homicidio ocurrió mientras la víctima trabajaba en una taquería; se analiza su vínculo con un pariente político con actividad musical… pic.twitter.com/jMmzceTIhK — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 11, 2026

La Fiscalía también investiga el vínculo de José Luis con un pariente político dedicado a la música, quien habría compuesto e interpretado canciones relacionadas con integrantes de un grupo delictivo, o sea "Narcocorridos". Además, se revisan antecedentes de este familiar en Estados Unidos, donde estuvo preso por posesión de narcóticos.

Hasta ahora, no se han reportado detenidos por el asesinato. Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió y quiénes estarían detrás de ambos homicidios.

