Asesinan a “El Piturris”, influencer y taquero de Ciudad Obregón; suman 20 creadores muertos

José Luis “N”, un creador de contenido conocido en redes sociales como “El Piturris”, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una taquería de la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, Sonora.

El influencer, de 37 años, se encontraba atendiendo el negocio ubicado en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada cuando fue atacado por un sujeto armado. Después de dispararle, el agresor escapó en junto con otra persona.

En el lugar quedaron dos casquillos calibre .40, que ya forman parte de la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Las autoridades esperan los resultados de la necropsia, los estudios balísticos y el trabajo de campo de los peritos para tratar de reconstruir lo ocurrido y establecer el posible móvil del homicidio.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por el asesinato de “El Piturris”. La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar si el crimen podría estar relacionado con algún otro hecho o con actividades ajenas a su trabajo como taquero y creador de contenido.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES investiga homicidio con proyectil de arma de fuego en agravio de un taquero en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 10 de septiembre de 2026.- En relación con los hechos registrados en una taquería ubicada en las inmediaciones de las calles Chihuahua y… pic.twitter.com/UUoR6kSjPl — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 10, 2026

Influencers asesinados en un contexto marcado por la violencia

El asesinato de “El Piturris” muestra el nivel de violencia que ha alcanzado a creadores de contenido en distintas partes de México. No existe un registro oficial, pero se habla de que con el caso de José Luis "N", sumarían 20 influencers asesinados en los últimos dos años.

De acuerdo con una investigación de CNN, con base en datos de autoridades, medios locales y registros de ACLED, documentó una serie de ataques contra influencers principalmente en Sinaloa.

De acuerdo con ese recuento, desde 2024 se han registrado 20 ataques contra influencers en Sinaloa, hechos que dejaron 14 personas asesinadas. CNN identificó entre las víctimas a nueve creadores de contenido y a cinco familiares o personas que tenían algún vínculo con ellos.

Los nueve influencers identificados en esa revisión son Rafael Lazcano Rosales, conocido como “El Peinadito”; Juan Carlos López, “El Chilango”; Jesús Miguel Vivanco García, “El Jasper”; Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”; Agustín Paul Duarte, “El Pinky”; Adalberto Peña, “El Tata”; Víctor Manuel, “El Brasileño”; Gerardo Moya, “El Jerry”, y el último, César Gastélum "Cesarín", quien fue asesinado durante una transmisión en vivo.

La mayoría de los casos documentados por CNN se concentran en Sinaloa, donde la violencia se recrudeció tras la ruptura entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos. La disputa comenzó durante el segundo semestre de 2024, después del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, un hecho que derivó en una nueva etapa de confrontación por el control de la organización criminal.

Mientras las investigaciones sobre los ataques continúan, el asesinato de “El Piturris” se suma a una lista de creadores de contenido que han quedado atrapados, directa o indirectamente, en distintos episodios de violencia. En este caso, la incógnita sigue abierta: ¿por qué alguien fue a buscarlo justo mientras trabajaba en su taquería?