Sangre en Iztapalapa: Acribillan a motociclista en la colonia Agrarista Mexicano

La violencia no da tregua en el oriente de la Ciudad de México (CDMX). La mañana de este miércoles, los habitantes de la alcaldía Iztapalapa fueron testigos del asesinato de un hombre, quien circulaba a bordo de una motocicleta y que perdió la vida tras ser víctima de un ataque directo en al interior de la colonia Agrarista Mexicano.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Arroyo Frío, una vialidad que rápidamente se llenó de patrullas y unidades de emergencia tras el reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al lugar llegó el equipo de Azteca Noticias para indagar en lo ocurrido y, de acuerdo con los primeros testimonios, los agresores interceptaron a la víctima y dispararon en repetidas ocasiones antes de emprender la huida con rumbo desconocido.

¿Qué pasó en la colonia Agrarista Mexicano? Operativo tras balacera

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) hallaron al sujeto tendido sobre el asfalto, a escasos centímetros de su motocicleta. Aunque los servicios de emergencia acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima recibió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego en zonas vitales, lo que provocó una muerte instantánea. Hasta el momento, el occiso permanece en calidad de desconocido, aunque vecinos de la zona se acercaron al cordón de seguridad para intentar identificar si se trataba de un residente del sector.

#AlMomento | Ataque armado en Iztapalapa...



Un hombre murió tras ser atacado a balazos mientras viajaba en motocicleta en la colonia Agraristas Mexicanos.



Peritos ya trabajan en la zona para iniciar las investigaciones.



El reporte de @PLATA11CDMX https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/dd9neJWxK5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Fiscalía de CDMX abre investigación por homicidio en Iztapalapa

Minutos después de la confirmación del deceso, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) arribaron a la calle Arroyo Frío para dar inicio a las diligencias de ley. Los especialistas en criminalística recolectaron los indicios balísticos esparcidos en la zona, los cuales serán fundamentales para determinar el calibre del arma utilizada y la trayectoria de los disparos.

La zona permaneció acordonada durante más de una hora, lo que generó cortes a la circulación y expectación entre los colonos. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente para la práctica de la necropsia de ley y la posterior entrega a sus familiares.

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Las autoridades ya analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del C5 cercanas al punto del ataque para identificar la ruta de escape de los responsables.

