Dan cinco años de cárcel a un asesino serial de gatos en Reino Unido

Steve Bouquet, un agente de seguridad de 54 años, fue condenado a pasar cinco años y tres meses en la cárcel, debido a que las autoridades de Reino Unido lo señalaron como un asesino serial de gatos.

La justicia británica acusó al hombre de degollar a nueve gatos y causar heridas en otros siete mininos de Brighton, una ciudad de la costa sur de Inglaterra, entre octubre de 2018 y julio de 2019.

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El asesino serial también fue acusado de portación ilegal de arma blanca, por lo que las autoridades determinaron que debía ir a la cárcel por cometer los asesinatos nocturnos de los gatitos.

Durante el juicio, Bouquet aseguró que no era culpable de los delitos que lo llevaron a prisión y que no representaba ninguna amenaza para los animales; sin embargo, la sentencia fue inapelable.

A #Brighton security guard has been jailed for 5 years & 3 months for killing 9 cats, including Stewart Montgomery's beloved pet Hendrix (pictured), and injuring 7 others.



We thank each of the cat owners that gave evidence in court.



Read more here: https://t.co/erZV9Q6mof pic.twitter.com/bpVPr58VO6 — Sussex Police (@sussex_police) July 30, 2021

Cámara de seguridad captó uno de los ataques cometido por el asesino serial

El dueño de Nancy, una gata que fue víctima del presunto asesino serial, declaró en el tribunal que encontró a su mascota debajo de su cama, rodeada de sangre por las heridas que el hombre le provocó.

Según medios locales, la detención de Bouquet fue posible gracias a que una cámara de vigilancia lo captó en el lugar de uno de los ataques.

Los dueños de Hendrix, otro de los gatos atacados, se dieron cuenta que en el sitio donde murió el animal había una cámara, la cual fue instalada por un vecino que también sufrió la muerte de su gato un año antes, presuntamente en manos de Bouquet.

Las autoridades revisaron las grabaciones y descubrieron el momento exacto en que el asesino serial atacó a un gato; después procedieron a la detención del sujeto.

“Bouquet estaba inclinándose para acariciar al gato, luego sacó algo de su mochila e hizo un tirón repentino hacia el animal”, explicó el inspector Chris Thompson a medios locales. Aunque la mascota logró escapar, las heridas produjeron su muerte minutos después.

Cuando la policía revisó la casa del atacante, descubrió un cuchillo con sangre de los gatos y restos de ADN en la empuñadura, según medios internacionales.

Las autoridades también encontraron la computadora del asesino serial y tras analizarla se dieron cuenta que el hombre había entrado varias ocasiones a una página web sobre gatos perdidos en Brighton.

También había visto numerosos videos sobre perros que matan gatos y en sus dispositivos se recuperaron dos fotografías de un gato muerto en un jardín, tomadas en diferentes momentos del día y que se cree fueron hechas por él.

Al dictar la sentencia para que Bouquet fuera a la cárcel, el juez Jeremuy Gold calificó su actitud como “cruel” y lo responsabilizó de atacar “el corazón de la vida familiar” al quitarle la vida a los gatos.

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