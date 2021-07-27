VIDEO: Detienen a dueño de perrito por abandono en carretera de Texas

Policías de El Paso, Texas, en Estados Unidos, detuvieron el pasado viernes al dueño de un perrito, de raza husky, pues lo abandonó en una carretera del estado, por lo que fue acusado de maltrato animal.

El arresto ocurrió luego de que un video se hizo viral en las redes sociales, en él se observa que un joven baja de una camioneta junto con el perrito a una carretera en Texas, le retira la correa y avanzan en el vehículo mientras el animal corre detrás.

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Las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de El Paso, Texas, informaron que el detenido fue identificado como Luis Antonio Campos, de 68 años. Sin embargo, los agentes agregaron que aún esperan la detención de una persona más como parte de la investigación por el abandono del perrito.

Estoy publicando esto porque es un problema demasiado grave para no hacerlo. No solo es un problema grave en El Paso, sino que se ha convertido en la norma, dijo la rescatista de animales que difundió el video.

De acuerdo con las imágenes, uno de los dos dueños del perrito es la persona que fue detenida, quien presuntamente era el conductor de la camioneta cuando otro joven dejó al can en la orilla de la carretera en Horizon City, Texas.

Adoptan al perrito tras abandono en Texas

La usuaria de Instagram ms.mojorising_ compartió el video en el que se observa cuando el perrito husky fue abandonado sobre una carretera en Texas y agregó que el ejemplar fue rescatado por la asociación Huckleberry Hound Dog Rescue, de El Paso, luego de pedir ayuda a la policía.

A las 24 horas de haber sido rescatado en Texas, el perrito, de nombre Nanook y 10 meses de edad, encontró una nueva familia, por lo que comenzó el proceso de adopción.

Medios locales agregaron que en cuanto comenzó a circular el video en las redes sociales, varias personas trataron de ayudar al pequeño husky.