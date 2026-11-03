Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
Última hora

Lo que se decide allá, impacta acá - Elecciones Estados Unidos 2026 - El poder del voto

¡En la mira! Detectan 137 millones de pesos sin aclarar en el gobierno de Rocío Nahle

Las observaciones corresponden al ejercicio de recursos federales durante 2025 y se concentran principalmente en los sectores de salud y educación.

Por: Andrea Zárate

Con información de: Ricardo Jonás Soto Contreras

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por 137 millones 755 mil 328 pesos en el manejo de recursos federales del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle.

Y es que, las observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2025, el primer año completo de su administración, y forman parte de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública.

De acuerdo con los resultados, el monto pendiente de aclaración se concentra en tres rubros: Servicios de Salud de Veracruz, nómina educativa y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Entre los señalamientos destacan pagos de nómina sin documentación justificativa, trabajadores con plazas en ubicaciones geográficas incompatibles y depósitos a personas que aparecían con registros de defunción.

Tags relacionados
Veracruz