“¡Se nos va la reina del INE!”: La salida de Guadalupe Taddei y el escándalo que sacude al órgano electoral

“Este es el INE más corrupto de la historia”. Este lunes 26 de octubre, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados tras la polémica por las presuntas irregularidades en contratos con proveedores, que la han mantenido en el ojo del huracán.

Luis Cárdenas, periodista y analista, asegura que la renuncia de Taddei responde a un posible conflicto interno de la 4T, exponiendo el cinismo de este movimiento, que se expande a la sociedad y afecta a millones de mexicanos.

“Este es el INE más corrupto de la historia (...) El INE era un ejemplo de la democracia, el INE era un ejemplo de la participación ciudadana”, explicó Luis Cárdenas para Hechos AM.