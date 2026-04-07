Los dueños de la verdad: El plan maestro para silenciar a la prensa libre en América Latina

La prensa libre en América Latina atraviesa uno de sus momentos más críticos en las últimas décadas, enfrentándose a una estrategia sistemática que busca silenciar las voces críticas y centralizar la narrativa oficial.

Lo que comenzó como una táctica política en La Habana y se perfeccionó en Caracas con figuras como Hugo Chávez, ha germinado a lo largo de la región, demostrando que los gobiernos populistas de izquierda han entendido una premisa fundamental para perpetuarse en el poder: necesitan eliminar al intermediario incómodo que representa el periodismo independiente.

Esta estrategia no opera a través de la censura tradicional, sino mediante la captura y transformación de los medios públicos. Bajo la falsa bandera de ‘democratizar la información’, diversas administraciones han convertido canales y frecuencias que pertenecen al Estado en auténticas agencias de propaganda política partidista. En estos monopolios mediáticos financiados con los impuestos de los ciudadanos, la crítica y la pluralidad simplemente no existen.

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El fenómeno de asfixiar la prensa libre en América Latina se ha adaptado a diferentes formatos dependiendo del país. Uriã Fancelli, analista internacional y autor especializado en populismo, documenta cómo esta táctica de manipulación se institucionalizó.

‘Pasa en muchos lugares de Latinoamérica con diferentes formatos, como en el caso del programa de televisión Aló Presidente de Venezuela’.

El experto también señala que en Brasil, durante ciertas administraciones, se llegó a bautizar extraoficialmente a la televisión estatal como ‘TV Lula’.

El objetivo central de estas plataformas gubernamentales es evidente: emitir un mensaje unilateral para encontrar ventajas políticas y manipular la opinión pública a su favor. Sin embargo, la estrategia va más allá de la promoción de sus propios logros. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, advierte que la consigna contra los periodistas es clara:

‘Hay que tratar de apartarlos, silenciarlos y, por desgracia, desacreditarlos incluso, contribuir a su ruina económica’.

La ilusión de la transparencia y la evasión de la rendición de cuentas

El método de asedio escaló peligrosamente en países como el nuestro, donde el Estado ha llegado a financiar plataformas específicas, como las secciones de ‘Infodemia’, diseñadas exclusivamente para calificar, juzgar y tachar el trabajo del periodismo independiente.

Infodemia desata polémica: ¿gasta millones de pesos públicos en desprestigiar a periodistas independientes?

Esta dinámica crea una ilusión óptica de transparencia que, según los organismos internacionales defensores de la prensa, tiene un único fin: eludir la rendición de cuentas. Martha Ramos, representante de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), califica esta tendencia como un hecho de suma gravedad.

‘Se está evadiendo la rendición de cuentas; yo decirte cómo voy en materia de salud cuando tú requieres saber cómo voy en materia de transporte, no es una rendición de cuentas, es un informe’, sentencia Ramos.

Convertir los medios de comunicación públicos en trincheras ideológicas donde desfilan las figuras de Nicolás Maduro bailando, Evo Morales en mítines o las mañaneras en México, dista mucho de ser un ejercicio democrático. Se trata, en realidad, de un monólogo autoritario.

Cuando un gobierno utiliza los recursos públicos para dictarle a la población qué debe pensar y a quién debe odiar, el debate público muere y la propaganda política se convierte en ley.

Defender la prensa libre en América Latina hoy es, más que nunca, defender el derecho ciudadano a la verdad.