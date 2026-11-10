Este martes 10 de noviembre, la tierra le volvió a dar un susto por un temblor durante la mañana. Un sismo con una magnitud de 5.6 sacudió las costas de Guatemala, haciendo que los edificios de la capital sintieran las sacudidas y obligando a que la población evacuara por seguridad en distintos puntos, incluyendo foros de televisión.

Así es como se vivió este movimiento y qué reportaron las autoridades sobre las afectaciones.

¿En qué parte de Guatemala fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, el movimiento telúrico ocurrió durante la mañana de este martes 10 de noviembre.

El epicentro fue a unos 43 kilómetros al sur de la localidad costera de Puerto San Jose, con una profundidad aproximada de entre 30 y 35 kilómetros frente a las costas del océano Pacífico.

#EnElPaísDCA | Instalaciones de Banco de Guatemala y Crédito Hipotecario Nacional y el IGSS son evacuadas por el fuerte sismo de hoy, martes 10 de noviembre.



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Así se vivió el sismo en Guatemala

La fuerza del sismo sorprendió a los habitantes y trabajadores de la capital guatemalteca.

En redes sociales comenzaron a circular videos de cómo se vivió el temblor, entre ellos el momento de la evacuación en el foro del programa Café AM, de TV Azteca Guatemala, donde los conductores experimentaron la intensidad y tuvieron que interrumpir el transcurso habitual del programa para ponerse a salvo.

El temblor de Guatemala también se sintió en El Salvador y Nicaragua

La zona que abarcó la energía liberada provocó que el movimiento no solo se sintiera en Guatemala.

Habitantes de países vecinos como El Salvador y Nicaragua también reportaron haber percibido la sacudida, lo que activó la revisión de protocolos de seguridad en la región.

¿Hay alerta de tsunami luego del sismo en Guatemala?

Las autoridades de El Salvador confirmaron que no existía ninguna amenaza de tsunami para sus costas.

Los reportes preliminares de los gobiernos locales comentaron que, a pesar del susto y la vibración en los edificios, no se registraron daños materiales de consideración ni personas heridas.

ASÍ VIVIERON LOS GUATEMALTECOS EL SISMO DE MAGNITUD 5.2 REGISTRADO ESTA MAÑANA



Un sismo de magnitud 5.2 sacudió Guatemala este martes 10 de noviembre, a las 8:54 de la mañana, con epicentro en el océano Pacífico, según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Sismología,… pic.twitter.com/9tsZwHQIP6 — Alerta Noticias (@alertanoti) November 10, 2026

Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy

En la misma franja de la costa del Pacífico, el Servicio Sismológico Nacional de México registró un movimiento telúrico preliminar de magnitud 5.4, localizado a 176 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.