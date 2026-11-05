La actividad de placas tectónicas en el sur de California volvió a encender las alarmas de la comunidad de científicos del mundo. Un equipo de investigadores de instituciones de Suiza y Estados Unidos identificó lo que califican como una “puerta sísmica” en el paso de Cajón, punto donde se cruzan la famosa Falla de San Andrés y la Falla de San Jacinto.

Tras simular mil años de historia telúrica, los expertos advierten que la tensión acumulada en la región alcanzó su punto más alto en diez siglos.

¿En qué consiste este hallazgo y qué explicaron sobre el riesgo sísmico en esa zona?

¿Qué es la puerta sísmica hallada en el paso de Cajón?

El estudio, encabezado por la especialista Liliane Burkhard de la Universidad de Berna junto con expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, y otras instituciones, bautizó el paso de Cajón como una “puerta sísmica”.

Este punto geológico actúa como una especie de aduana: dependiendo de la presión acumulada, puede detener un sismo en una sola falla o abrirle el paso para que rompa ambas fallas de manera simultánea.

Desde 1991, la función de la #AlertaSísmica es prevenir a la población de la Zona Metropolitana del Valle de México de una actividad telúrica peligrosa para minimizar las afectaciones y salvaguardar la integridad de la población.



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Tensión acumulada alcanza su nivel más alto en mil años

Con un modelo tridimensional que rastreó el comportamiento del terreno a lo largo del tiempo, los científicos simularon un milenio de actividad telúrica en el sur de California.

Los resultados indicaron que la energía acumulada en el paso de Cajón superó los registros máximos de los últimos mil años, ubicando a la Falla de San Jacinto en 3.6 megapascales de presión y a la Falla de San Andrés en 2.8 megapascales.

El riesgo de un sismo doble entre San Andrés y San Jacinto

Lo que preocupa a los investigadores no es solo la cantidad de presión, sino que ambas fallas llegaron a niveles máximos al mismo tiempo.

En el pasado, como ocurrió en el sismo de 1812 en Wrightwood, la ruptura cruzó la “puerta sísmica” y fracturó ambos sistemas juntos.

De repetirse ese escenario, la sacudida afectaría una extensión geográfica mucho mayor que si el movimiento ocurriera en una sola estructura.

Las zonas que podrían resentir un movimiento de gran escala

La zona del paso de Cajón representa un corredor clave por donde cruzan carreteras, vías de tren e infraestructura energética hacia áreas pobladas.

Un evento de gran magnitud en ese punto impactaría de forma directa a ciudades del sur de California como Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el valle de Coachella, regiones que no registran un terremoto de gran escala desde el año 1857.

⚠️ “El silencio sísmico” preocupa a expertos. Desde 1857, una zona de la falla de San Andrés no libera tensión, lo que aumenta el riesgo de un gran sismo. Te explicamos qué significa y por qué tres estados de México deben estar atentoshttps://t.co/5ySjvI3swY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 4, 2026

Los científicos aclaran que no se trata de una predicción

Pese al incremento en la presión del terreno, los autores del estudio aclararon que la investigación no establece una fecha exacta para un eventual temblor, ya que la ciencia no puede predecir el momento preciso de un sismo.

La intención de los modelos físicos es identificar los escenarios posibles para reforzar la preparación de la población y el diseño de obras de infraestructura.