La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó su preocupación ante el anuncio de posibles acciones judiciales por parte de una integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México contra TV Azteca, luego de la difusión de una investigación periodística relacionada con un asunto de interés público.

AIR advierte que las acciones judiciales contra medios por investigaciones de interés público pueden generar un efecto inhibidor sobre el periodismo y la libertad de prensa. pic.twitter.com/Y6uWEAGeyx — Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR (@air_iab) November 20, 2026

El pronunciamiento del organismo internacional ocurre tras la amenaza de demanda lanzada por la ministra Lenia Batres Guadarrama a raíz del reportaje sobre su maestría, caso en el que la AIR recordó que los funcionarios públicos y quienes ejercen altas responsabilidades del Estado están sujetos a un mayor grado de escrutinio ciudadano y deben demostrar una especial tolerancia frente a la investigación, la crítica y el cuestionamiento sobre temas de interés general.

Solidaridad con TV Azteca y advertencia sobre el efecto inhibidor tras el amago de Lenia Batres

En su comunicado emitido desde Montevideo, la AIR reconoció que toda persona tiene derecho a responder, controvertir y ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico; sin embargo, advirtió que la utilización o amenaza de acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación por informaciones vinculadas con servidores públicos exige especial prudencia, debido a que puede generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo.

El posicionamiento respalda los criterios jurídicos de la propia Suprema Corte respecto al umbral de tolerancia exigido a quienes ocupan cargos públicos frente al escrutinio periodístico. Finalmente, la Asociación Internacional de Radiodifusión manifestó su solidaridad con TV Azteca y reafirmó que la libertad de prensa, la independencia editorial y el derecho de los medios a investigar y cuestionar a quienes ejercen el poder constituyen garantías esenciales de toda sociedad democrática.