¿Quiénes son los aspirantes a consejeros del INE que avanzaron a entrevistas?

Este viernes 17 de marzo se dio inicio a las entrevistas a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a los 92 mejor calificados por el Comité Técnico de Evaluación (CTE). La lista se publicó el pasado 16 de marzo y entre los nombres se encuentran los de Bertha Alcalde y Netzaí Sandoval, pero, ¿quiénes son?

Fueron 46 hombres y 46 mujeres, aspirantes a consejeros del INE, quienes pasaron a la ronda de entrevistas, la cual terminará el miércoles 22 de marzo, asegurando así la paridad de género.

¿Quiénes son los aspirantes a consejeros que pasaron a la ronda de entrevistas?

De acuerdo a la lista que compartió el CTE, hay al menos cuatro nombres de aspirantes a consejeros que son señalados de estar muy cerca de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Entre ellos se encuentra Bertha Aldalde Luján, responsable jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y hermana de la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, así como hija de la exdirigente de Morena, Bertha Luján.

Netzaí Sandoval Ballesteros, quien se encuentra en la lista de los aspirantes a consejeros del INE, trabajó para el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), además, es hermano de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública.

Otra de las personas que conforman la lista de aspirantes a consejeros para realizar entrevista es Selene Lucía Vázquez Alatorre, hermana de la senadora por el partido guinda Antares Vázquez Alatorre. Selene es, además, exdiputada del Congreso de Michoacán.

Diana Talavera Flores antes compitió por la misma vacante pero fue descartada. Además, su cuñado es John Ackerman.

Por otro lado, Maday Merino, expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco, también se encuentra en la lista de aspirantes a consejeros.

¿Cuándo se publicarán las entrevistas de los aspirantes a consejeros del INE?

Cabe destacar que las entrevistas serán publicadas una vez entregadas a las listas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el micrositio del CTE y en el Canal del Congreso.

El próximo domingo 26 de marzo se dará a conocer quienes integrarán las cuatro quintetas para elegir a los próximos consejeros del INE.