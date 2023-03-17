Inician entrevistas a 92 aspirantes a consejeros del INE, ¿en qué consisten?

Este viernes 17 de marzo comenzaron las entrevistas a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a los 92 mejor calificados por el Comité Técnico de Evaluación. La lista se publicó el pasado 16 de marzo.

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) aseguró la paridad de género, pues son 46 hombres y 46 mujeres, aspirantes a consejeros del INE, quienes pasaron a la ronda de entrevistas, las cuales comenzaron a cabo este viernes 17 de marzo y hasta el miércoles 22.

El Comité Técnico de Evaluación, con al menos cuatro integrantes presentes, entrevistarán a cada una de las y los aspirantes a consejeros del INE.

Las entrevistas se realizarán en la Cámara de Diputados

¿En qué consisten las entrevistas a los aspirantes a consejeros del INE?

Después de la Sesión Pública del Comité Técnico de Evaluación, comenzarán, en la Cámara de Diputados, las entrevistas correspondientes a la Cuarta Fase de la segunda etapa del proceso para la elección de consejeros del INE. Esto es aproximadamente a las 15:00 horas de este viernes.

Cada una durará 30 minutos; los aspirantes a consejeros del INE serán convocados por bloques de dos horas y deberán presentarse con media hora de anticipación.

Las entrevistas a los aspirantes a consejeros del INE serán en este orden:



Tendrán 5 minutos para hacer una exposición para señalar sus motivos para aspirar a consejero del INE .

del . Posteriormente, se le harán cuatro preguntas por cuatro miembros distintos del CTE.

Se hará una quinta pregunta propuesta por la ciudadanía.

Los aspirantes a consejeros tendrán un máximo de 2 minutos para responder a cada pregunta.

¿Cómo se evaluarán a los aspirantes a consejeros del INE?

De acuerdo con el micrositio de la convocatoria 2023 a aspirantes a consejeros del INE, se evaluarán los siguientes aspectos:



Retos que enfrenta el INE

Valores y principios democráticos.

Principios de equidad e inclusión.

Habilidades, aptitudes y vocación de servicio.



Guadalupe Alvarez Rincón



¿Quién fue la primera aspirante a consejera del INE entrevistada?

Guadalupe Álvarez Rincón fue la primera aspirante a consejera del INE citada a la etapa de entrevista.

Cabe destacar que las entrevistas serán publicadas una vez entregadas a las listas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el micrositio del CTE y en el Canal del Congreso.

El próximo viernes 24 de marzo se dará a conocer quienes integrarán las cuatro quintetas para elegir a los próximos consejeros del INE.