¡Rechazan imposición! Aspirantes de Morena acusan “dedazo” a Célida López como candidata a Hermosillo

Las fracturas internas y las acusaciones de simulación en las encuestas no cesan dentro de las filas de Morena. Esta vez, el conflicto estalló en Sonora, tierra del gobernador y presidente del Consejo Nacional de ese partido, Alfonso Durazo. La molestia de las bases y de los liderazgos locales escaló tras la designación directa de Célida López como candidata a la alcaldía de Hermosillo, un nombramiento que dejó de lado el tan pregonado método de encuestas y encendió las alarmas por el uso descarado del "dedazo" para imponer perfiles allegados a la dirigencia.

La decisión de la cúpula guinda desconoció por completo las mediciones externas e internas que posicionaban como auténticos punteros en las preferencias de los militantes a figuras como Fernando Rojo, Froylán Gámez y Wendy Briceño. Esta marginación provocó un rechazo abierto entre los aspirantes, quienes cuestionaron que la dirigencia nacional pisotee los principios fundacionales del movimiento para beneficiar a una sola figura, exhibiendo que las dinámicas de imposición política se han consolidado como la norma de cara al proceso electoral de 2027.

¡Qué alegría estar de vuelta en mi querido Hermosillo! 📷

Gracias de corazón por este recibimiento tan bonito y, sobre todo, a todos los ciudadanos que me brindaron su confianza, su apoyo y su cariño durante este proceso.

Su confianza me compromete todavía más a darlo todo por… pic.twitter.com/899PpeWSwr — CELIDA LÓPEZ (@CelidaLopezc) October 9, 2026

Wendy Briceño exhibe la falsa democracia en la cúpula morenista

La inconformidad no tardó en hacerse pública. En un duro cuestionamiento a la cúpula partidista, Wendy Briceño alzó la voz para denunciar la arbitrariedad con la que se condujo el proceso de selección, evidenciando la ruptura que existe entre la narrativa oficialista de consulta popular y las decisiones cupulares tomadas a espaldas de la militancia:

. @PartidoMorenaMx enfrenta inconformidad en Sonora por la designación de Célida López como aspirante a la alcaldía de Hermosillo. @wzuloag cuestionó que la decisión se tomara sin el proceso de encuestas que, dijo, se había planteado como método de selección.



Otras mediciones… pic.twitter.com/Xe8aJ2DS7x — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

"Es hacer una imposición dentro de un proceso que se decía democrático y del que ha hablado incluso la propia Presidenta de la República sobre el tema de las encuestas. Entonces, ateniéndome a eso, pues dije: esto no es lo que se dijo. Ya el cálculo que está haciendo la dirigencia nacional sabrá, y el conocimiento que puedan tener de lo local, entiendo que lo habrán calibrado... no lo sé", explicó Wendy Briceño al cuestionar la legitimidad del proceso.

La imposición de Célida López deja al descubierto el debilitamiento de la autoridad de Alfonso Durazo en su propio estado, donde las decisiones unilaterales de la dirigencia amenazan con fracturar el voto de la coalición en la capital sonorense. Al ignorar a los perfiles competitivos y aplastar los mecanismos democráticos internos, Morena enfrenta una creciente rebelión de sus cuadros locales que difícilmente acompañarán un proyecto nacido del engaño y el favoritismo político.

