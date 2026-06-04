¿Qué carteles operan en Sonora? El mapa del narcotráfico del estado gobernado por Alfonso Durazo

El deslinde político no borran la realidad de las calles. Mientras el gobernador Alfonso Durazo Montaño califica de "anzuelos sin sustento" las investigaciones periodísticas de Los Angeles Times sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, informes de inteligencia militar e investigaciones de periodistas especializados en narcotráfico dibujan un panorama completamente distinto: Sonora es una de las joyas de la corona más disputadas por el narcotráfico y su territorio se encuentra fragmentado en una guerra interna de alta intensidad.

Para entender el trasfondo, es necesario revisar el mapa de la delincuencia armada que opera en la entidad.

¿Qué carteles operan en Sonora?

Las filtraciones masivas de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por Guacamaya Leaks dejaron al descubierto la radiografía criminal en la entidad.

Contrario a la idea de que el estado es controlado por un solo grupo, investigaciones detallan que Sonora padece las consecuencias de la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa. El territorio no tiene un solo dueño, sino facciones en pie de guerra:



Los Chapitos : Facción principal del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín " El Chapo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para operar en 26 municipios clave del estado, controlando rutas de alto valor hacia la frontera norte.

: Facción principal del comandada por los hijos de Joaquín " para operar en 26 municipios clave del estado, controlando rutas de alto valor hacia la frontera norte. El Cártel de Caborca (Gente de Caro Quintero): Fundado por Rafael Caro Quintero

Fundado por Los Rusos: Célula delictiva que los documentos militares hackeados registran en constante movimiento violento en la frontera de San Luis Río Colorado. Incursionan de manera constante desde el Valle de Mexicali y responden de manera directa a las instrucciones de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada , "La Mayiza".

Célula delictiva que los documentos militares hackeados registran en constante movimiento violento en la frontera de San Luis Río Colorado. Incursionan de manera constante desde el Valle de Mexicali y responden de manera directa a las instrucciones de la facción de , "La Mayiza". La plaza: brazo armado del Cártel de Caborca que habría pactado con Los Chapitos.

brazo armado del Cártel de Caborca que habría pactado con Los Chapitos. Los Cazadores y Los Gideli: Facciones armadas del norte del estado cuyo epicentro de violencia fue ubicado por el ejército en la región de Altar; la inteligencia militar las cataloga como las células ejecutoras más agresivas en la entidad, operando como los brazos armados directos que responden a las órdenes de Los Chapitos .

Facciones armadas del norte del estado cuyo epicentro de violencia fue ubicado por el ejército en la región de Altar; la inteligencia militar las cataloga como las células ejecutoras más agresivas en la entidad, operando como los brazos armados directos que responden a las órdenes de . Los Salazar : Estructura criminal identificada como uno de los brazos operativos y logísticos más importantes del Cártel de Sinaloa en Sonora, manteniendo su principal bastión de influencia en Navojoa y los límites con el sur del estado.

: Estructura criminal identificada como uno de los brazos operativos y logísticos más importantes del en Sonora, manteniendo su principal bastión de influencia en y los límites con el sur del estado. La Línea (Cártel de Juárez): Organización que, de acuerdo con los mapas de la Sedena expuestos en el leak, opera de forma autónoma en los municipios serranos y en los límites con Chihuahua, uniendo fuerzas de manera estratégica con el Cártel de Caborca

AMLO reaparece con una carta y eleva tensión entre México y EU



El expresidente reaccionó luego de que @latimes revelara que los gobernadores @AlfonsoDurazo y @Dr_AVillarreal son investigados por presuntos nexos con el narcotráfico y se les retiró la visa. En su misiva,… pic.twitter.com/mXpA0RY0iT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Especialistas en seguridad nacional señalan que la frontera de Sonora es un punto de quiebre debido a su posición geográfica, pues cuenta con extensas zonas desérticas ideales para el cruce de cargamentos y pistas clandestinas, además de una salida al mar que conecta con las rutas globales de precursores químicos.