¿Hay peligro? Asteroides pasarán cerca de la Tierra el 27 de mayo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que tres asteroides pasarán cerca de la Tierra el próximo 27 de mayo, uno de ellos considerado como “potencialmente peligroso”.

El asteroide identificado como 7335 (1989 JA) se acercará a nuestro planeta el viernes 27 de mayo, según datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el tablero “Aproximaciones cercanas a la Tierra”, del CNEOS, el cuerpo rocoso 7335 (1989 JA) tiene un diámetro aproximado de 1.8 kilómetros, es decir, dos veces más grande que el Empire State Building, uno de los edificios más altos del mundo.

El asteroide pasará a unos cuatro millones de kilómetros de distancia, lo que equivale a diez veces la separación promedio entre la Tierra y la Luna, explicó la NASA.

Asteroid 7335 (1989 JA), measuring four times as wide as the Empire State Building is high, will make a close approach to Earth on May 27, 2022. (Image credit: Getty) pic.twitter.com/YoTNAE8Sjm — ASA Space Academy Institution (@AsaInstitution) May 23, 2022

Además, 7335 (1989 JA) se clasificó en una categoría 2 del apartado “Rareza”, que se refiere a que los asteroides de gran tamaño que tienen un acercamiento aproximadamente una vez al año.

¿Qué otros asteroides se acercarán a la Tierra en mayo 2022?

De acuerdo con la NASA, el 27 de mayo dos asteroides más pasarán cerca de la Tierra, aunque tienen un tamaño más pequeño que el objeto identificado como 7335 (1989 JA).



2022 KV: mide entre 17 y 39 metros, pasará a más de dos millones de kilómetros.

2022 KZ1: mide entre 16 y 35 metros, y su paso será a más de tres mil millones de kilómetros.

|Asteroid Watch

En el tablero Asteroid Watch, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, se realiza un rastreo de los asteroides que tendrán un “acercamiento relativo a la Tierra”.

El tablero muestra los próximos cinco acercamientos a la Tierra dentro de 7.5 millones de kilómetros o 19.5 veces la distancia a la Luna; un objeto de más de 150 metros que puede acercarse a nuestro planeta dentro de esta distancia se denomina objeto potencialmente peligroso.

