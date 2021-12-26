Astronautas de China realizan su segunda caminata espacial

Los astronautas de la Shenzhou-13 de China comenzaron por segunda vez una serie de actividades extravehiculares. Conforme a la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, realizaron con éxito su segunda caminata espacial.

El astronauta de China, Ye Guangfu, abrió la escotilla y salió del módulo central Tianhe conforme a lo planeado. Ye y Zhai Zhigang efectuaron con éxito la serie de actividades extravehiculares, mientras que la astronauta Wang Yaping, permaneció dentro del módulo para ayudar a sus compañeros de tripulación a completar sus operaciones.

Watch: #Shenzhou13 taikonaut Ye Guangfu climbs outside the cabin and waves at the camera as he and Zhai Zhigang start the mission's second spacewalk🧑‍🚀



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Segunda caminata espacial de China

El taikonauta, astronauta de China, Zhai Zhigang salió del módulo central Tianhe de la estación espacial de China Tiangong siguiendo a su compañero de equipo Ye Guangfu para realizar actividades extravehiculares, marcando el éxito de la segunda caminata espacial de la misión Shenzhou-13.

Zhai siguió a Ye, quien salió del módulo central de la estación espacial primero a las 18:44 (hora de Beijing), mientras que su compañera de equipo Wang Yaping permaneció dentro para apoyar sus operaciones.

Diversos experimentos de China en el espacio

Controles médicos, experimentos espaciales, inspección y mantenimiento diario de la estación espacial de China, además de programas de entrenamiento en órbita, como evacuación de emergencia y rescate médico, han sido algunas de las actividades efectuadas por la tripulación de la Shenzhou-13.

For Ye Guangfu, It's the first time to walk in space. #Shenzhou13 pic.twitter.com/umh5U1uMX6 — Jacob Good (@FlamencoJacob) December 26, 2021

Primera caminata espacial de China fue todo un éxito

En noviembre pasado, la tripulación de la nave espacial de China, Shenzhou-13, ya realizó una caminata espacial de 6.5 horas. En aquella ocasión, los astronautas de China, Zhai y Wang salieron del módulo central, mientras que Ye permaneció en el módulo.

Esa primera caminata espacial fue un éxito total, ya que puso a prueba las funciones de los trajes espaciales extravehiculares de desarrollo propio de China, así como la confiabilidad y seguridad del equipo de apoyo relacionado con las misiones y caminatas espaciales.

Los tres taikonautas, astronautas de China, llegaron a la estación espacial durante el pasado me de octubre, a bordo de la nave espacial Shenzhou-13 para una estadía de ses meses, la estadía más larga en el programa espacial de China.

¿Qué es una caminata espacial?

Cualquier actividad que implique un movimiento humano desarrollada en el espacio, fuera del vehículo espacial, es comúnmente llamada como caminata espacial.

La caminata espacial, o actividades extravehiculares, son una serie de operaciones en el espacio donde los astronautas salen de su nave espacial y realizan tareas que incluyen reparar e instalar el hardware externo.