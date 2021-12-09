Astronautas de China transmiten primera clase desde el espacio

La transmisión en vivo de la primera clase desde el espacio que fue efectuada desde la estación espacial Tiangong de China, comenzó durante la tarde de este jueves (hora de China).

Instantes antes de la primera clase desde el espacio, la astronauta Wang Yaping mostró a los estudiantes el módulo central Tianhe de la estación espacial con la ayuda de los otros dos miembros de la tripulación de la nave espacial Shenzhou-13.

Primero, Wang presentó los tres dormitorios independientes y el baño, después el área de ejercicio donde la cinta y la bicicleta giratoria les ayudan a mantener un buen estado físico, y por último el comedor que está equipado con dispositivo de calentamiento de alimentos, refrigerador y dispensador de agua.

Wang Yaping, miembro de la tripulación de Shenzhou-13, primera mujer a bordo de la estación espacial de China, le dijo a los estudiantes que: "Ahora, aquí está la pequeña sección cilíndrica del módulo central Tianhe, donde hay tres zonas para dormir independientes y un baño. Esta es la zona para dormir del astronauta número 01, este es el baño. La parte final de la pequeña sección cilíndrica está conectada al Shenzhou-13, la nave espacial tripulada y la nave de carga Tianzhou-2.

“天宫课堂”太空授课，太牛了！#太空



Tiangong classroom "space teaching, too cattle!"! # Space pic.twitter.com/9IH1hZlD1D — 寒雨天空 Cold and rainy sky (@C6ro3UEY8IZeEW7) December 9, 2021

Wang Yaping, miembro de la tripulación de Shenzhou-13, primera mujer a bordo de la estación espacial de China:

Ahora la marcha de la bicicleta es relativamente baja con una pequeña fuerza de resistencia, por lo que es fácil montarla para mí.

Zhai Zhigang, el comandante de la misión Shenzhou-13 y el primer astronauta de China en efectuar una caminata espacial, explicó los diseños de un traje utilizado por astronautas como el recién llegado al espacio, Ye Guangfu, el cual puede prevenir la atrofia muscular en un entorno de gravedad cero.

Zhai Zhigang, comandante de la misión Shenzhou-13; primer caminante espacial de China, señaló:"Aquí hay dos cinturones elásticos, en el pecho del traje, con anillos para ajustar el nivel de tensión. Hay otros dos en el lado derecho del pecho. Y este es un cinturón elástico en la parte delantera de un muslo, aquí hay otro, para el tobillo. Aquí hay otros dos para la espalda, y estos son cuatro en la parte posterior del muslo. Estos cinturones elásticos pueden ayudar a mantener la tensión de los músculos, para prevenir eficazmente la atrofia muscular en un entorno de gravedad cero".

Los tres "taikonautas" (astronautas de China), fueron enviados al espacio a bordo de la nave espacial Shenzhou-13 y entraron en la combinación de la estación espacial del país el 16 de octubre.

Permanecerán en el espacio durante seis meses, la misión tripulada más larga del país para la construcción de la estación espacial.