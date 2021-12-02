¿Cómo es un corte de cabello en el espacio?, astronauta china lo hace

Integrante de la misión Shenzhou-13, la astronauta china Wang Yaping, se hizo un corte de cabello en el espacio, ella fue ayudada por sus compañeros astronautas en el módulo central de la estación espacial de China.

Aunque cortar el cabello suele ser una tarea poco complicada, hacerlo en el espacio es relativamente más peligroso que en la Tierra.

Si un astronauta quiere cortarse el cabello, no solo debe seguir de cerca las instrucciones de su peluquero. Más importante aún, debe sujetar bien su cuerpo para evitar flotar. De lo contrario, podría hacerse daño con herramientas de peluquería.

✂️What is it like to get a haircut in space? China's Shenzhou-13 astronauts show you how they did it.



"Barber": Ye Guangfu

"Assistant": Zhai Zhigang

"Client": Wang Yaping pic.twitter.com/TfJBgAU7hI — China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 1, 2021

Condiciones de ingravidez hacen más difícil un corte de cabello

Bajo las condiciones de ingravidez del espacio, el cabello cortado y el agua que se usa para humeder el pelo antes de cortar, se pueden convertir en un problema potencial.

Si no se recolectan y limpian a tiempo, cabellos pueden caer en las grietas de algunos instrumentos de precisión, causar fallas y dañar la estación espacial. Incluso, los astronautas podrían inhalarlos, poniendo en peligro su vida.

Justo es por estas razones, que el corte de cabello en el espacio es una gran prueba tanto para las herramientas de peluquería como para la técnica de los peluqueros.

Astronautas ayudan a corte de cabello en el espacio

Durante la misión china Shenzhou-13, los miembros de la tripulación deben ayudarse mutuamente para un corte de cabello. Ya que los astronautas permanecerán en órbita durante mucho tiempo, el corte del mismo también se convertirá en una parte esencial de la vida de estos astronautas.

Astronauta china se hace corte de cabello en el espacio|CCTV

¿Cuándo fue el primer corte de cabello en el espacio?

El primer corte de cabello en el espacio ocurrió en el año de 1973. En la estación espacial Skylab de Estados Unidos, cuando el astronauta Charles Conrad cortó el cabello de su compañero Paul J. Weitz con ayuda de un dispositivo especial como el que usan los miembros de la misión Shenzhou-13.

Con la mejora continua de las herramientas de peluquería, esta pragmática herramienta ahora es reconocida universalmente por los astronautas de todo el mundo.