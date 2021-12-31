En Cisjordania, tropas israelíes matan a palestino armado

En Cisjordania, Fuerzas israelíes dispararon fatalmente a un palestino que estaba armado con un cuchillo, informó el Ejército de Israel a través de un comunicado.

De acuerdo con las autoridades israelíes, el hombre abatido llegó en auto hasta un cruce cerca del asentamiento judío de Ariel, se bajó, y armado con un cuchillo corrió hasta la estación de autobúses, donde había civiles y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad palestino informó que el ejército israelí hirió a uno de sus ciudadanos, y más tarde confirmó la muerte del hombre. Además, medios locales indicaron que las Fuerzas de Seguridad israelíes impidieron el acceso de una ambulancia para atender al palestino herido.

El incidente ocurrió en el norte de Cisjordania, en la intersección de Gitai Avisar, cercana a la colonia judía de Ariel, donde en otras ocasiones se registraron más ataques entre israelíes y palestinos.

Cabe destacar que Cisjordania ha sido testigo de actos de violencia desde que las conversaciones patrocinadas por Estados Unidos sobre la fundación de un estado palestino junto a Israel se estancaron en 2014.

Otros ataques entre israelíes y palestinos

El pasado 4 de diciembre, la policía israelí baleó y mató a un palestino, luego de que éste apuñaló a un judío ortodoxo, cerca de la Puerta de Damasco, en las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Las autoridades israelíes explicaron que un “asaltante apuñaló a un transeúnte y luego intentó apuñalar a un agente de la policía fronteriza”, motivo por el cual dispararon contra el agresor.

En ese momento, el Ministerio Exterior de Palestina acusó a la policía israelí de “ejecutar” al hombre palestino y calificó el acto como un “crimen contra la humanidad”.

A través de un comunicado, las autoridades palestinas acusaron a la policía israelí de “abrir fuego deliberadamente contra un palestino herido que yacía en el suelo (....), lo que es una prueba de brutalidad”, indicaron.