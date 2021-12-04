VIDEO: Policía abate a palestino que apuñaló a un judío en Israel

La policía de Israel baleó y mató a un hombre palestino que apuñaló a un judío ortodoxo cerca de la Puerta de Damasco en las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, informó el departamento de seguridad israelí.

Las autoridades de Israel explicaron que alrededor de las 16:30 horas de este sábado 4 de diciembre, un “asaltante apuñaló a un transeúnte y luego intentó apuñalar a un agente de la policía fronteriza”, motivo por el cual dispararon contra el agresor.

El acto quedó grabado en un video que circula en redes sociales, en las imágenes se aprecia el momento en el que el agente de la policía fronteriza disparó contra el hombre palestino, quien quedó tendido en el piso.

פעם דיברו על "ניטרול". הוא על האדמה ומבצעים בו וידאו הריגה.

הוצאה להורג של אדם שלא מהווה יותר איום - היא פשע איום ונורא. זו המציאות שהכיבוש מייצר. pic.twitter.com/bdQEFXgMj2 — MK Aida Touma-Sliman (@AidaTuma) December 4, 2021

Sin embargo, en otro video compartido por la policía de Israel, se ve cuando el agresor apuñaló a unjudío antes de que las autoridades intervinieran para “neutralizar al agresor”.

Posteriormente, Magen David Adom, el servicio de emergencia israelí, informó que atendió a un hombre judío ortodoxo de unos 20 años que fue apuñalado, aclaró que la condición del sujeto herido era de "moderada a severa".

Mientras tanto, medios locales indicaron que el agresor palestino fue identificado como Mohammed Shawkat Ahmed Salima, de 25 años, procedente de la ciudad de Salfit.

Autoridades reaccionan a la muerte del palestino a manos de la policía

Naftali Bennett, primer ministro de Israel, señaló que la policía actuó con “rapidez y decisión contra un terrorista que intentó matar a un ciudadano israelí”, por lo que elogió la actuación del uniformado.

Por su parte, el Ministerio Exterior de Palestina acusó a la policía israelí de “ejecutar” al hombre palestino y calificó el acto como un “crimen contra la humanidad”.

A través de un comunicado, las autoridades palestinas acusaron a la policía israelí de "abrir fuego deliberadamente contra un palestino herido que yacía en el suelo (....), lo que es una prueba de brutalidad", indicaron.

