VIDEO| “Estaban azotándose": abejas en Coyoacán atacan a 10 personas; salieron de panal de 8 Kg

Al menos 10 personas fueron picadas por abejas en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX), las cuales salieron de un enorme panal en la colonia San Francisco Culhuacán.

El hecho se registró en Avenida de Las Torres, donde se encontraba un panal de aproximadamente 8 kilogramos, el cual estaba sobre una zona de árboles del camellón.

Ataque de abejas en Coyoacán: molestaron a abejas y salieron

Los reportes indican que una persona llegó a molestar a las abejas, las cuales respondieron y al verse vulneradas, comenzaron a salir. No obstante, cuando las abejas estaban volando en el lugar, picaron a unas personas que pasaban por aquí.

🐝 Movilización de bomberos en San Francisco Culhuacán, #Coyoacán



Un enorme panal provocó que las abejas atacaran tras ser azuzadas, dejando al menos seis personas con picaduras.



Elementos de emergencia trabajan para controlar la situación y evitar más incidentes en la zona.… pic.twitter.com/LbUxrIF7p5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Más de 50 piquetes de abeja contra un mismo hombre

Azteca Noticias llegó al lugar de los hechos y supo que un hombre recibió más de 50 piquetes de abeja, por lo que tuvo que ser atendido en el lugar y después fue trasladado a un hospital.

Personal del taller mécanico aledaño prendió unas antorchas para evitar que las abejas se acerquen, aunque previamente, algunas sí lograron ingresar al establecimiento.

Vecinos en alerta por abejas en Coyoacán

Mientras que otros vecinos se dieron a la tarea de advertir a los automovilistas y transeúntes que eviten pasar por ahí ante la presencia de las abejas.

Bomberos llegaron con equipo especial para atender el reporte de la presencia de estas y así tratar de sacar a las abejas de un tronco, no obstante, es muy grande.

Vecino salva a personas tras ataque de abejeas en Coyoacán

Un vecino llamado Guillermo presenció el momento en que un conocido estaba corriendo porque las abejas venían siguiendo, por lo que cerró la puerta de su taller y se metieron, aunque algunas abejas lograron ingresar, pero las pudo sacar.

El mismo vecino relató a Azteca Noticias que escuchó gritos de ayuda e incluso vio a una mujer pasar cargando a su perro cubierto de abejas, pero pudo brindar ayuda a una señora que iba con su hija y nieta, y llevó a las tres al hospital.

"A la mamá, le empezaron a picar todo. Tenía piquetes en el cuello, en la cabeza y no podía respirar, no podía hablar bien", contó.