VIDEO: Repartidor arriesga su vida para salvar a niña de un ataque de abejas

Un acto heroico le está dando la vuelta al mundo por la magnitud del gesto, pues un repartidor rescató a una niña que estaba siendo atacada por un enjambre de abejas.

El video grabado en Brasil se compartió a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral en varios países, pues al héroe no le importó poner en riesgo su vida y llevarse decenas de piquetes para salvar a la menor.

Repartidor salva a niña de ataque de abejas

El pasado lunes 14 de septiembre, una niña de apenas 12 años fue víctima de un ataque de abejas en las afueras de su escuela en Ibirité, en la Región Metropolitana de Belo Horizonte, Brasil.

En un video compartido en redes sociales por el mismo hombre, se le ve llegar con la niña y preguntarle su estado, pero al ver que sólo grita, se da cuenta de la magnitud del ataque.

Enseguida aparece con lo que parece ser un desodorante en aerosol y se la lleva caminando hasta la entrada de la Escuela Municipal Ouro Negro, donde le pide agua a las personas que se encontraban ahí.

Personal del colegio bañó a la menor con una manguera, por lo que algunas de las abejas murieron y otras se disiparon.

Un medio local informó que el repartidor se llevó cerca de 40 piquetes en tan sólo unos minutos, mientras que la niña habría sufrido más de 100 picaduras.

¿Cuál es el estado de salud de la niña tras el ataque de abejas?

Medios locales de Belo Horizonte reportan que la menor fue trasladada a un centro de salud cercano y se mantiene hospitalizada, pero un familiar habría declarado que sería dada de alta este mismo fin de semana.

Además, también se informó que el repartidor fue recompensado por su acto de valentía con un automóvil y una motocicleta.

