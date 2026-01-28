Le disparan en la puerta de su casa: atacan a presidente de comunidad de San Mateo Ayecac en Tlaxcala

El presidente de la comunidad de San Mateo Ayecac, en el municipio de Tepetitla, Tlaxcala, fuera víctima de un ataque directo con arma de fuego. El funcionario, identificado como Eduardo Castañeda, se debate entre la vida y la muerte tras recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el atentado ocurrió cuando el líder comunitario llegaba a su domicilio. Sujetos armados lo interceptaron y le dispararon a quemarropa, sin darle oportunidad de ponerse a salvo. La agresión fue rápida y directa, lo que hace pensar en un ataque planeado .

Ataque a balazos en Tepetitla y huida de los agresores

Información recabada señala que al menos dos sujetos armados , que se desplazaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el presidente de comunidad y luego escaparon con rumbo desconocido.

Eduardo Castañeda recibió al menos tres impactos de bala, uno de ellos en el pecho, lo que provocó lesiones de gravedad. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, pero ante la urgencia del caso, sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital en el estado de Puebla.

🚨 || La Red de Cinco Radio confirmó que Eduardo Castañón, presidente de la comunidad de San Mateo Ayecac, Tlaxcala, quien fue baleado en un ataque directo frente a su domicilio, fue trasladado en un convoy de las fuerzas federales a un hospital en Puebla. Su estado de salud se… pic.twitter.com/dngracFvWj — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) January 27, 2026

Trasladan a presidente comunitario de Tlaxcala a Puebla

El ataque ocurrió sobre la calle Primero de Mayo, minutos antes de las 20:10 horas. Al llegar policías municipales y estatales al lugar, el funcionario ya no se encontraba en el sitio.

Debido a la cercanía y a la gravedad de las heridas, Eduardo Castañeda fue llevado inicialmente a un hospital privado en San Martín Texmelucan, Puebla, donde permanece internado bajo estricta vigilancia médica. Su estado de salud fue reportado como grave y reservado.

Minutos después, el C5 de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Puebla notificaron a las autoridades de Tlaxcala sobre el ingreso de un hombre herido por arma de fuego , procedente de Tepetitla. Tras el cruce de información, se confirmó que se trataba del presidente de comunidad de San Mateo Ayecac.

Ante la gravedad del ataque, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala desplegó a policías de investigación tanto en el lugar de los hechos como en el hospital poblano. El objetivo es claro: recabar indicios, obtener testimonios y coordinar esfuerzos con las autoridades de Puebla para dar con los responsables.