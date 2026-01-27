VIDEO: Comando intercepta y ataca al secretario de seguridad de Culiacán, Alejandro Bravo

La violencia se desató nuevamente en la capital sinaloense la mañana de este martes 27 de enero de 2026. La unidad oficial en la que se desplazaba Alejandro Bravo Martínez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, fue atacada a balazos durante un operativo y persecución en el sector Aeropuerto.

A pesar de la intensidad de la agresión, en la que los delincuentes utilizaron armas de fuego y arrojaron "ponchallantas" para frenar a las autoridades, la corporación confirmó que el mando policial se encuentra ileso y en buen estado de salud.

Persecución en Culiacán termina con ataque a Alejandro Bravo

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa , los hechos iniciaron tras un reporte al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la zona del Aeropuerto. El Secretario Bravo Martínez acudió personalmente al sitio para supervisar el despliegue operativo.

Al llegar, las fuerzas municipales detectaron un vehículo sospechoso. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, desatando una intensa persecución. Durante la huida, los agresores abrieron fuego contra las patrullas y lanzaron artefactos metálicos (ponchallantas) para inhabilitar a las unidades.

La SSPyTM confirmó que la camioneta en la que viajaba Alejandro Bravo recibió varios impactos de bala en la carrocería. Afortunadamente, el blindaje y la maniobra de reacción permitieron repeler la agresión conforme a los protocolos, protegiendo la integridad del funcionario.

El saldo preliminar del enfrentamiento es:



El Secretario Alejandro Bravo: Ileso.

Ileso. Un policía municipal: Lesionado por esquirlas (no de gravedad), quien ya recibe atención médica.

Lesionado por esquirlas (no de gravedad), quien ya recibe atención médica. Vehículo oficial: Con daños por proyectil de arma de fuego.

Compartimos información enviada por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán



Culiacán, Sinaloa a 27 enero de 2026



Comunicado oficial



En relación con los hechos registrados la mañana de hoy en el sector Aeropuerto, la Secretaría de Seguridad Pública y… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 27, 2026

Hay detenidos tras el enfrentamiento en capital de Sinaloa

El operativo no quedó impune. La Secretaría informó que, tras repeler el ataque, se logró la detención de los responsables (sin especificar el número exacto hasta el momento), quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades por tentativa de homicidio y portación de armas.

La zona del sector Aeropuerto se mantiene bajo un fuerte resguardo policial mientras se realizan los peritajes correspondientes y el levantamiento de los casquillos percutidos.