“No quieren enfrentar al crimen organizado”: oposición acusa incapacidad tras masacre en Salamanca

La masacre ocurrida en una cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato , donde 11 personas perdieron la vida, no solo dejó luto entre las familias de las víctimas, sino también una ola de críticas desde distintos frentes políticos, en medio de un país, al parecer, controlado por el crimen organizado.

El ataque, perpetrado presuntamente por el Cártel Santa Rosa de Lima durante un partido amateur, volvió a colocar a Salamanca en un debate sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país y la capacidad del Estado para contener al crimen organizado.

PRI condena masacre en Guanajuato: ¿qué dijo Alejandro Moreno?

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, utilizó sus redes sociales para condenar el ataque y señalar directamente al gobierno federal encabezado por Morena.

En un mensaje difundido en X (antes Twitter), el priista afirmó que la masacre solo refleja la incapacidad del actual gobierno para enfrentar a los grupos criminales.

Moreno describió el campo de futbol como “un baño de sangre” y aseguró que la violencia ya está instalada en las calles, provocando miedo.

"La gente vive con miedo. Vive encerrada. Vive esquivando la violencia mientras el país se hunde en masacres todos los días. Esto es abandono. Es incompetencia. Es un gobierno rebasado que dejó a México a merced del terror" escribió en sus redes.

Senadores del PRI critican a Morena por violencia y crisis en salud

A las críticas se sumaron senadores de oposición, quienes calificaron como una “vergüenza” la situación de inseguridad y la falta de atención a servicios básicos como la salud.

El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve, afirmó que desde que Morena gobierna, México ocupa el primer lugar en mortalidad por causas prevenibles entre los países de la OCDE.

El legislador comparó a México con Japón, señalando que en el país mueren hasta tres veces más personas por causas que pudieron evitarse con atención médica oportuna, mientras, dijo, el gobierno presume logros que no se reflejan en la realidad.

Desde otra trinchera política, la diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado para que el operativo conjunto entre autoridades estatales y fuerzas federales actúe con rapidez y firmeza para dar con los responsables del ataque.

Ataque armado en Salamanca, #Guanajuato...



Durante este domingo, un campo de fútbol en Loma de Flores fue escenario de un brutal ataque: 11 personas perdieron la vida y 12 resultaron lesionadas.



Sujetos armados descendieron de vehículos y abrieron fuego contra los asistentes.… pic.twitter.com/Eubtq7AVX0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Salamanca y la violencia: un problema que va más allá de un solo ataque

La masacre ocurre en un contexto particularmente complejo para Salamanca. En los últimos días, el municipio ha registrado una jornada violenta con ataques armados y uso de artefactos explosivos.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad sigue en aumento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, publicada en octubre de 2025, 63% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, un incremento significativo respecto a 2024.

Mientras que, el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por GI-TOC, México se ubica como el tercer país con mayor criminalidad a nivel mundial y el primero en mercados criminales, con una puntuación de 8.27 sobre 10.

Bien dicen que el crimen organizado llega hasta donde el gobierno “quiere”. No se trata solo de politizar un ataque que cobró la vida de 11 personas, sino de reconocer que México está rebasado por la violencia. Cada día desaparecen familiares, cada día matan a personas inocentes. ¿Es justo vivir así, en silencio, sin criticar y sin alzar la voz?