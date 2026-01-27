¡Ataques armados desatan caos en Jalisco! Balacera deja un muerto y varios heridos en Zapopan

La tarde de este martes 27 de enero, la calma en Zapopan, Jalisco , se rompió de forma violenta debido a una balacera. Una serie de ataques armados en avenidas de alto flujo vehicular sembraron el terror entre automovilistas y peatones.

Aunque inicialmente se habló de tres personas lesionadas, la cifra de víctimas fue escalando rápidamente conforme las autoridades tomaban control de las distintas escenas del crimen.

Dos ataques simultáneos en Zapopan

La violencia se desató en dos puntos clave de la ciudad. El primer enfrentamiento ocurrió en el cruce de las avenidas Guadalupe y Patria. Apenas unos minutos después, se reportó un segundo incidente en el cruce de Patria y la calle Colli.

Testigos aseguran que el estruendo de las armas de fuego provocó que muchas personas abandonaran sus vehículos para buscar refugio, mientras los agresores escapaban a toda velocidad en una camioneta tipo pick-up.

Confirman el fallecimiento de una de las víctimas en Zapopan

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan confirmó que uno de los heridos perdió la vida. Se trata de un hombre que fue trasladado de emergencia a la unidad médica de Las Águilas; sin embargo, debido a la gravedad de los impactos de bala, murió mientras recibía atención médica.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la persona fallecida, a la espera de que sus familiares realicen la identificación oficial.

Escoltas y civiles entre los heridos reportados en la balacera

El saldo de la jornada violenta dejó a otras cinco personas con lesiones de diversa gravedad. Entre los heridos se encuentran dos escoltas de seguridad privada y la persona a la que protegían, quienes fueron blanco directo en el primer ataque. Además, otras tres personas resultaron lesionadas, incluyendo a una que llegó por sus propios medios a la Cruz Verde buscando auxilio.

La policía ya aseguró un arma de fuego en una de las escenas, la cual será clave para las investigaciones.

Videos virales muestran balacera en Zapopan

En redes sociales, diversos videos captados por ciudadanos comenzaron a circular minutos después de los hechos. En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se observa una camioneta blanca con múltiples impactos de bala en los cristales y la carrocería, rodeada de casquillos percutidos.

Los videos reflejan la angustia de quienes se encontraban atrapados en el tráfico mientras los sicarios disparaban a plena luz del día.

Comienzan operativo por balacera en Zapopan

Tras las detonaciones, se activó un código rojo en todo el municipio de Zapopan. Elementos de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional montaron cercos de seguridad y operativos de búsqueda en las salidas principales de la zona.