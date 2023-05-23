Ataque armado en playas de Ecuador deja 6 muertos y 6 heridos

Un ataque armado en un restaurante de Ecuador, dejó seis muertos y seis heridos. La agresión ocurrió en la localidad de Montañita, una famosa playa de surf en la provincia de Santa Elena.

Las autoridades informaron que fueron tres sujetos armados los que llegaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. También informaron que el ataque estaba dirigido a Jefferson Santana López, alias "El morro", quien falleció por 28 impactos de bala. Este sujeto formaba parte del grupo de delincuencia organizada "Los águilas".

Desafortunadamente entre los fallecidos también hay una menor de edad, una embarazada y el dueño del lugar, además de dos hombres que acompañaban a "El morro" y que presuntamente también formaban parte de la organización criminal.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador se trata de la segunda matanza que sacude a la costa pacífica de Ecuador esta semana. El jueves 18 de mayo varias personas entraron en una funeraria en el vecino puerto de Manta y abrieron fuego contra los asistentes a un velatorio en un ataque que dejó cuatro muertos y ocho heridos.

#ATENCIÓN | #SantaElena: #FiscalíaEc abrió —de oficio— una investigación previa por un ataque armado en un local de comida en #Montañita, que provocó la muerte de 6 personas y otras 6 resultaron heridas. Se realizó el levantamiento de los cadáveres y la recolección de indicios. pic.twitter.com/BHmMi2QdAd — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 21, 2023

Varios grupos delictivos se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otros delitos, como el robo de combustible y los secuestros en la región de Santa Elena.

A principios de abril, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia en la región de Guayaquil y sus alrededores, en un esfuerzo por frenar la creciente violencia en la ciudad portuaria del Pacífico.

Como acciones a favor de la seguridad, el país sudamericano autorizó recientemente a los civiles a portar y utilizar armas para defensa personal en medio de un aumento de la delincuencia que el gobierno ha achacado a las bandas de narcotraficantes.

¿Quién era "El morro"?

Jefferson Santana López, alias "El morro" tenía 27 años y formaba parte de la banda narco-criminal "los Águilas", que a su vez, era el brazo armado de "Los Choneros" de la provincia de Manabí.

"El morro" era muy cercano a Adolfo Macías, alias "Fito", cabecilla de "Los Choneros", quien lo consideraba como un hijo, pues lo crió desde pequeño, según un informe policial.

"El morro" tenia antecedentes penales por robo y homicidio. Se le había vinculado a un crimen registrado en 2017 de un niño de dos años. Había sido sentenciado a 22 años de cárcel, pero en 2021 presentó un amparo, mismo que fue aprobado. Sin embargo, en el sistema informático de la función judicial no hay registro sobre cuando salió en libertad.

