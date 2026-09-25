Ataque a balazos en restaurante de Culiacán deja un muerto y siete heridos; desatan operativo en Tres Ríos

Un ataque armado en un restaurante de comida china del sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, dejó una persona muerta y siete más heridas de bala , entre ellas una mujer, durante la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026; el violento hecho provocó un despliegue de autoridades en una de las zonas urbanas de la capital sinaloense.

Los primeros reportes establecen que las detonaciones comenzaron alrededor de las 19:50 horas, en las inmediaciones del cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y la calle Diego Rivera; las víctimas habrían sido perseguidas antes de que civiles armados les dispararan en repetidas ocasiones, aunque todavía no se determina si alguna de ellas se encontraba dentro del restaurante al momento de la agresión.

Siete personas fueron trasladadas a hospitales

Tras recibir el reporte, personal de emergencia llegó al establecimiento para atender a los lesionados; al sitio acudieron alrededor de seis ambulancias, cuyos paramédicos trasladaron a siete personas heridas por proyectil de arma de fuego para recibir atención médica.

La información difundida por las autoridades señala que entre los lesionados se encuentran seis hombres y una mujer; todos fueron localizados con heridas de bala después del ataque registrado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Dentro del inmueble también fue localizado un hombre que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas provocadas por los disparos. Hasta el momento no se ha informado públicamente su identidad.

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#Culiacán | 🚨Familias cenaban en un restaurante cuando se desató la bal4c3r4 en Tres Ríos; confirman un mu3rt0 y varios h3rid0s. Esto pasó…👇😯

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¿Qué se sabe del ataque en Tres Ríos, Culiacán?

De acuerdo con los informes preliminares, las personas atacadas habrían sido perseguidas antes de llegar a la zona donde ocurrió la agresión; un grupo de civiles armados se habría aproximado para abrir fuego contra ellas.

Sin embargo, todavía existen aspectos que no han sido esclarecidos; entre ellos, si las víctimas eran clientes del establecimiento, si alguna trabajaba en el restaurante o si el ataque ocurrió directamente en contra de personas que se encontraban en sus inmediaciones.

Las primeras versiones tampoco establecen el motivo de la agresión ni la identidad de quienes participaron.

Autoridades aseguran la zona y buscan a los responsables

Después de controlar la situación, integrantes del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo en el sector Tres Ríos para asegurar el área y comenzar con las acciones de búsqueda de los responsables.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes; las autoridades mantienen el despliegue para localizar a los civiles armados señalados como responsables del ataque.