Salió de dejar a su hijo en la escuela y ya no volvió a casa: Asesinan a maestra en Escuinapa, Sinaloa

Una maestra de 31 años fue asesinada a tiros la mañana de este lunes en Escuinapa, Sinaloa, cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo a la escuela; el ataque ocurrió en la zona Centro de la cabecera municipal , cerca de un plantel educativo.

La víctima fue identificada como Sara Rosalina; de acuerdo con los primeros reportes, acababa de llegar a su domicilio cuando fue atacada por sujetos que viajaban en un vehículo; paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio, pero confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió cuando regresaba a casa

Los hechos fueron reportados durante la mañana en las inmediaciones de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, en la colonia Centro de Escuinapa ; autoridades locales señalaron que la agresión ocurrió cerca de una escuela primaria.

Las primeras investigaciones establecen que la mujer había dejado momentos antes a su hijo en dicho plantel y posteriormente se dirigió hacia su vivienda; fue entonces cuando ocurrió la agresión armada que terminó con su vida.

En el lugar fueron localizados casquillos percutidos, mientras elementos de seguridad y personal de investigación acordonaron la zona para preservar los indicios.

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Fiscalía investiga el asesinato de la maestra

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

Después de las labores periciales, el cuerpo de la víctima sería trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los procedimientos correspondientes y determinar las causas de muerte mediante la necropsia de ley.

Escuinapa había suspendido celebraciones por violencia

El asesinato ocurre días después de que en Escuinapa se anunciara la suspensión de las celebraciones patrias y los desfiles previstos para septiembre , una decisión relacionada con el contexto de violencia registrado en el municipio.

La investigación por el asesinato de la maestra continúa y serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las circunstancias del crimen y establecer responsabilidades.