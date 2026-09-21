¡Tarde violenta en Gustavo A. Madero! Balacera deja un muerto y una mujer herida

Un hombre de 39 años murió y una mujer de 34 resultó herida tras un ataque a balazos registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México ; la balacera ocurrió en calles de la colonia Narciso Bassols y los presuntos responsables escaparon después de disparar contra ambas víctimas .

El tiroteo fue reportado en la zona de calle Agrupamiento B y avenida 606 , donde policías capitalinos encontraron a las dos personas sobre el pavimento con lesiones visibles; paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras la mujer fue trasladada de emergencia a una clínica cercana.

Dos personas fueron atacadas en plena calle

De acuerdo con las primeras indagatorias citadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos sujetos serían los probables responsables de la agresión; los presuntos implicados habrían disparado contra el hombre y la mujer antes de escapar del lugar a bordo de una motocicleta negra.

La mujer presentó heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, además de una posible fractura en el húmero derecho, por lo que requirió atención médica especializada; el hombre, de 39 años, quedó sin vida en el lugar debido a las lesiones ocasionadas por los disparos.

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⚠️ Ataque a tiros en San Juan de Aragón #GAM #CDMX. Hay dos muertos. pic.twitter.com/vU1qoA0bEl — JC GUTIÉRREZ (@dragon02red) September 20, 2026

Las cámaras de seguridad serán clave para ubicar a los responsables

Tras la agresión, los policías acordonaron la zona y notificaron lo ocurrido al agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de las diligencias periciales y de la investigación correspondiente.

Mientras tanto, personal de la SSC comenzó con el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores con el objetivo de obtener información que permita identificar y localizar a los dos sujetos señalados inicialmente como probables responsables.

La investigación de la violenta agresión permanece abierta y serán las autoridades ministeriales las que determinen cómo ocurrió el ataque y quiénes estuvieron involucrados.