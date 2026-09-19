Les disparan desde camionetas: Cártel de Sinaloa ataca a personal de la Marina y agentes federales
Agentes federales y personal de la Secretaría de Marina fueron atacados a balazos por presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa; hay nueve detenidos.
Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado a balazos por presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que esta agresión ocurrió en los límites con Durango cuando se llevaba a cabo un operativo en la zona serrana de Sinaloa.
Agresores iban en camionetas y dispararon contra los agentes
El despliegue de los elementos de seguridad se realizó como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, implementado por el Gabinete de Seguridad.
Cuando los agentes estaban en la zona fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas.
Detienen a nueve del Cártel de Sinaloa tras agresión
García Harfuch aseguró en su cuenta de X que la agresión fue controlada y, como resultado, fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas a una fracción del Cártel de Sinaloa.
"El reforzamiento en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia, reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias sinaloenses", escribió el funcionario.
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Decomisan armas largas, explosivos y equipo táctico
Tras la detención de estas personas se logró el aseguramiento de17 armas largas, entre ellas una ametralladora, 127 cargadores; 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.
En el equipo decomisado estaban escritas apatente claves y distintivos tácticos que decían "Operativo 58. Personal 91. El MR".
Las frases estaban acompañadas con dos imágenes: una hoja de marihuana y un logo similar al que representa al personaje de ficción "Punisher".
Además, el secretario de Seguridad compartió las fotografías de dos de las camionetas en las que iban los agresores.
Como parte del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, implementado por el @GabSeguridadMX se realizó una acción operativa en la zona serrana del estado, en los límites con Durango.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2026
Durante el despliegue, personal de @SEMAR_mx y @SSPCMexico fue… pic.twitter.com/BzVAJGugcY