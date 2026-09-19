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Les disparan desde camionetas: Cártel de Sinaloa ataca a personal de la Marina y agentes federales

Agentes federales y personal de la Secretaría de Marina fueron atacados a balazos por presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa; hay nueve detenidos.

Nueve del Cártel de Sinaloa fueron detenidos tras agresión a Marina y SSPC.
Cártel de Sinaloa ataca a balazos a agentes federales tras operativo.|X: @OHarfuch

Escrito por: Iván Ramírez

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado a balazos por presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que esta agresión ocurrió en los límites con Durango cuando se llevaba a cabo un operativo en la zona serrana de Sinaloa.

Agresores iban en camionetas y dispararon contra los agentes

El despliegue de los elementos de seguridad se realizó como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, implementado por el Gabinete de Seguridad.

Cuando los agentes estaban en la zona fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas.

Detienen a nueve del Cártel de Sinaloa tras agresión

García Harfuch aseguró en su cuenta de X que la agresión fue controlada y, como resultado, fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas a una fracción del Cártel de Sinaloa.

"El reforzamiento en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia, reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias sinaloenses", escribió el funcionario.

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Decomisan armas largas, explosivos y equipo táctico

Tras la detención de estas personas se logró el aseguramiento de17 armas largas, entre ellas una ametralladora, 127 cargadores; 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

En el equipo decomisado estaban escritas apatente claves y distintivos tácticos que decían "Operativo 58. Personal 91. El MR".

Las frases estaban acompañadas con dos imágenes: una hoja de marihuana y un logo similar al que representa al personaje de ficción "Punisher".

Además, el secretario de Seguridad compartió las fotografías de dos de las camionetas en las que iban los agresores.

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