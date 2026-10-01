Fiscalía revela perfil de “Los Cuates": hermanos que mataron a subdirectora en secundaria de Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila reveló nuevos detalles sobre los dos jóvenes detenidos tras el ataque ocurrido este jueves en la Secundaria General Número 13, ubicada en el municipio de Torreón.

Los presuntos responsables son dos hermanos de 18 años, conocidos en la zona como “Los Cuates”, y a quienes se les señala como exalumnos del mismo plantel.

El ataque dejó un saldo de una persona muerta, identificada como la subdirectora de la secundaria, y cuatro lesionados, entre ellos un alumno, según reportes de las autoridades estatales.

¿Quiénes son “Los Cuates”, los jóvenes detenidos en Torreón?

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos detenidos serían mellizos, ambos mayores de edad y exalumnos de la Secundaria Número 13.

La Fiscalía señaló que los jóvenes vienen de un “contexto familiar desarticulado”, además de que el ataque se trató de un hecho aislado “sui géneris”.

Según las primeras indagatorias, ambos habrían mostrado admiración por personas que cometieron ataques similares en otros países, así como su deseo de pertenecer a estos grupos, aunque esta versión no ha sido confirmada.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, indicó que los detenidos habrían señalado la existencia de “sentimientos” contra el plantel, lo que habría motivado el ataque a machetazos.

Así comenzó el ataque en la Secundaria 13 de Torreón, Coahuila

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves en una escuela ubicada en el ejido La Unión. “Los Cuates” habrían aprovechado el cambio de clases de la tercera hora para poder ingresar al plantel.

Versiones de los alumnos señalan que al término de la clase, se escuchó un sonido de detonación y un grito de “primer aviso”. En ese momento, los alumnos comenzaron a resguardarse dentro de los salones.

A pesar del miedo, colocaron sillas y mesas en las puertas para evitar que los jóvenes armados ingresaran a las aulas, pero en realidad no sabían con exactitud lo qué estaba ocurriendo.

La Fiscalía confirmó posteriormente que las agresiones fueron realizadas con armas blancas, descartando la presencia de artefactos explosivos, como bombas molotov.

Ataque en secundaria de Torreón deja a una subdirectora muerta

Fueron las mismas autoridades quienes confirmaron que durante la agresión, los detenidos asesinaron a la subdirectora del plantel, identificada como Nery Edith Nevarez.

Además, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas integrantes del personal educativo y un alumno de 13 años, a quien se le tuvo que amputar un brazo debido a las lesiones sufridas, según reportes extraoficiales.

Será la Fiscalía del Estado la encargada de determinar la razón por la que los hermanos regresaron al plantel para cometer brutal crimen, Mientras tanto, se analiza si ambos estaban bajo los efectos de alguna sustancia.