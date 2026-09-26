Asesinan a policía de investigación y a su esposa en carretera de Tabasco

Un ataque armado en Tabasco cobró la vida de un policía de investigación y su esposa este fin de semana. Un elemento adscrito a la Vicefiscalía de Alto Impacto y su pareja sentimental fueron asesinados. El hecho movilizó a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en la región tras el hallazgo de los cuerpos.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas fueron identificadas con los nombres de Eusebio y Laura. Sus cuerpos sin vida se hallaron sobre la carretera Cunduacán-Comalcalco, específicamente a la altura de la ranchería Pechucalco, una zona donde las autoridades desplegaron un operativo de recolección de indicios para esclarecer la mecánica de los hechos.

🕊️ La #FGETabasco lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro colaborador Eusebio Vicente García y de su esposa Laura García Oliva; a familiares y amigos les expresamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/sUfv8xa5Mb — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) September 26, 2026

Los primeros datos de la investigación señalan que el agente ministerial presentaba un impacto de bala en la cabeza y su cuerpo quedó tendido sobre el camino, mientras que su esposa fue localizada sin vida en el interior de un vehículo particular.

Debido a la adscripción del agente en áreas de alto impacto, las instancias ministeriales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar si el móvil del doble homicidio está directamente vinculado con su labor profesional.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió una esquela institucional para lamentar públicamente el fallecimiento de ambas personas y expresó sus condolencias a los familiares, manteniendo reserva sobre mayores detalles operativos para no entorpecer el curso de las indagatorias.