Usaban insignias falsas: Procesan a 5 por tentativa de homicidio contra elementos del Ejército

Investigaciones relacionadas con la violencia en una región serrana informaro que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de cinco sujetos que presuntamente participaron en una agresión armada directa en contra de elementos del Ejército Mexicano durante un operativo en el municipio de Nonoava, Chihuahua.

¿De qué están acusados formalmente los 5 detenidos por atacar a elementos del Ejército?

De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por las autoridades ministeriales, a los cinco sujetos se les imputa el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, debido a la violencia con la que repelieron y atacaron a los uniformados.

Lleva #FGR a proceso a cinco personas detenidas durante un enfrentamiento. La #FECOR, en el estado de Chihuahua formuló imputación en contra de Adrián “N”, Julio “N”, Jesús “N”, Mario “N” y Diana “N”, quienes fueron detenidos tras un posible enfrentamiento entre civiles armados y… pic.twitter.com/h7udf698Av — FGR México (@FGRMexico) September 26, 2026

Asimismo, las indagatorias señalan cargos por el uso indebido de insignias, siglas y logotipos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por la portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres, los cuales fueron asegurados en el lugar de los hechos tras el intercambio de disparos.

Durante la audiencia inicial, el ministerio público expuso los datos de prueba recabados tras el tiroteo, donde acreditó la probable participación de los imputados en los hechos violentos.

Dictan prisión preventiva a atacantes como medida cautelar

La autoridad judicial valoró las pruebas presentadas y determinó que existían los elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal en su contra, dictando además la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones complementarias para esclarecer por completo el caso y determinar si operaban para algún grupo delictivo de la zona.